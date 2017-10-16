Песков: Речь о блокировке Telegram в РФ пока не идет

Москва, , 13:53 — REGNUM В Российской Федерации пока не идет речь о блокировке мессенджера Telegram, оштрафованного за отказ исполнить запрос Федеральной службы безопасности (ФСБ) о предоставлении ключей для декодирования сообщений пользователей. Об этом сообщил в понедельник, 16 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь (о блокировке) не идет, собственно, никто речи и не вел», — сообщил представитель Кремля журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 800 тыс. рублей мессенджер Telegram за отказ исполнить запрос Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ о предоставлении ключей для декодирования сообщений пользователей.

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