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Израильские ВВС разбомбили сирийскую зенитную батарею

Политика

Решение нанести удар по сирийской батарее было принято после того, как под ее огонь попали израильские самолеты — была выпущена одна ракета

Израильские ВВС разбомбили сирийскую зенитную батарею
ВВС Израиля

Тель-Авив, 16 октября 2017, 13:36 — REGNUM  Израильские ВВС нанесли удар по сирийской зенитной батарее, расположенной к востоку от Дамаска, пишет израильская Haaretz.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), на сирийскую батарею, вооруженную зенитно-ракетными комплексами С-200 российского производства, было сброшено четыре бомбы.

Батарея полностью уничтожена. Решение нанести удар по сирийской батарее было принято после того, как под огонь батареи попали израильские самолеты — в их сторону был пуск ракеты.

Они пролетали в воздушном пространстве Ливана и выполняли разведывательное задание, уточняет издание. Повреждений самолеты ВВС Израиля не получили.

«Мы рассматриваем этот инцидент как явную провокацию и не допустим этого. Если в ответ на какую-либо военную активность будет вестись зенитный огонь, мы ответим так же, как и сейчас», — заявил представитель армии Израиля.

По данным ЦАХАЛ, самолеты выполняли рутинный разведывательный полет над территорией Ливана. Также уточняется, что российское военное командование об ударе по батарее было проинформировано.

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Война в Сирии