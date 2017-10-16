Путин: Теракт в Сомали — чудовищное преступление

Москва, , 13:36 — REGNUM Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сомали Мохамеду Абдуллахи Мохамеду в связи с терактом, произошедшим 14 октября в Могадишо. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Решительно осуждаем это чудовищное преступление, направленное против мирных граждан, — говорится в телеграмме российского лидера. — Поддерживаем усилия руководства и народа Сомали, направленные на борьбу с террористической угрозой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейший в истории Сомали теракт произошел 14 октября. Взрывное устройство находилось в грузовике.

По последним данным, в результате взрыва погибли более 300 человек, еще более 300 получили ранения.

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