Итальянцам не надо объяснять, чей Крым: Сардиния не воевала с Украиной

Рим, , 13:30 — REGNUM Просьба к Владимиру Путину поскорее определиться с выдвижением на новый срок начала обрастать поддержкой из-за рубежа. Так, в числе подписантов петиции к Владимиру Путину на сайте Change.org оказались итальянцы.

Напомним, что петицию с просьбой поскорее объявить о своём решении вновь баллотироваться на высший руководящий пост в России 10 октября депутат парламента Ленинградской области Алексей Ломов.

Бывшая москвичка Екатерина Синицина, более двадцати лет проживающая и работающая в Риме экскурсоводом, в своём обращении отметила:

«На протяжении этих двадцати лет именно из Рима было очень хорошо наблюдать, за тем как меняется Россия, и как меняется Европа. Например, как, зачем и в каком состоянии прилетал к Берлускони Ельцин. И как начал вести дела своей страны Путин. И какие разительные перемены произошли в самих россиянах, которым я все эти годы показываю Рим. Лично я вижу, как изменилась за 20 лет Москва, и как изменился Рим. И кто из них сегодня чище и красивее. А итальянцы видят, как защищались интересы итальянцев и итальянского бизнеса в суверенной, самостоятельной Италии, и как идут дела после её вступления в Евросоюз. Как держало, развивало экономику итальянское правительство, и что натворили всеобъемлющие квоты и общеевропейские нормативы, когда правительство заменили администраторы из Еврокомиссии. Реальной отдушиной, реальным пространством для бизнеса стали деловые взаимоотношения с Россией, потому что на общеевропейском рынке вы ничего не продадите — потому что квоты».

«А потом пришли беженцы, — отмечает Синицина, — в Италии никому не надо объяснять, откуда они взялись: потому что американцы кое-кого разбомбили. А потом пришли санкции. Итальянцам опять же не надо объяснять, с кем Сардиния в Крымскую войну сражались — с Украиной или с Российской империей. Один знакомый фермер прошлой осенью сел на трактор и всё-всё поле спелых баклажанов колесами передавил. Потому что он их вырастил для продажи в Россию. А к нему явились из муниципалитета с полицией и сказали, что туда ты их не продашь, а потому отдавай за так — в бесплатную столовую для иммигрантов».

Как сообщало ИА REGNUM, появилось два кандидата в президенты России. Своего представителя намерена выдвинуть партия РОС. Президиум утвердил кандидатуру лидера партии Сергея Бабурина. Ранее также о своих президентских амбициях заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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Добавим, что президент России Владимир Путин по-прежнему возглавляет рейтинг доверия политикам. Так, в сентябре 2017 года о своей уверенности в главе государства заявили 52,1% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).