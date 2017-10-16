Анкара готова совместно с Ираком бороться с курдскими повстанцами

Анкара, , 13:23 — REGNUM Турция готова сотрудничать с центральным правительством Багдада по выдавливанию членов Рабочей партии Курдистана (РПК) с территории Ирака, сообщает Reuters.

С таким заявлением 16 октября выступили в МИД Турции.

Согласно распространенному ведомством документу, Анкара поддерживает усилия Багдада по сохранению мира и стабильности в Ираке.

Заявление дипломатического ведомства Турции сделано на фоне операции верных Багдаду сил по захвату позиций в городе Киркук и на прилегающих к нему территориях, прежде занимаемых курдами.

Напомним, курдский вопрос стоит остро как для Турции, так и для Ирака, поскольку на территории обеих стран проживает значительная часть курдского населения, на протяжении долгого времени выступающего за собственную независимость.