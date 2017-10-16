Лидер курского регионального отделения ЛДПР поборется за кресло мэра

Курск, , 13:21 — REGNUM Депутат Курской областной думы, координатор регионального отделения ЛДПР Владимир Федоров намерен участвовать в конкурсе на должность главы города Курска. Как сообщает 46tv, его кандидатуру одобрили на партийной конференции 15 октября.

«Предлагают внести серьезные изменения в организационную структуру администрации города. Надо сократить количество заместителей главы и штатную численность сотрудников. Кроме того, необходимо полностью сменить все руководящие кадры мэрии Курска», — заявил Федоров, говоря о своей программе пятилетнего развития Курска.

Владимир Федоров родился в 1982 году в Курске. Окончил Курский государственный технический университет по специальностям «Электроснабжение» и «Юриспруденция». С 2011 года — депутат Курской облдумы пятого созыва, с 2016 года продолжает работу в региональном парламенте шестого созыва. Является заместителем председателя постоянного комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии, членом постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству, а также руководителем фракции ЛДПР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, депутаты Курского городского собрания утвердили порядок конкурса по выбору главы города. Первый этап конкурса будет заключаться в рассмотрении документов кандидатов. Во втором этапе претендентам нужно будет представить свою программу развития города и пройти собеседование с членами конкурсной комиссии. По итогам второго этапа кандидатов должно остаться двое. Главу города методом голосования определят депутаты городского собрания. Конкурсная комиссия включит 10 человек, пятеро из которых уже известны. Еще пятерых должен назначить губернатор.

Раньше глава города Курска руководил городским собранием, а кресло в мэрии занимал глава администрации города Курска. Главой города была Ольга Германова, сложившая свои полномочия в сентябре 2016 года после избрания в Госдуму. С октября 2016 года исполняющим обязанности главы города Курска является глава городской администрации Николай Овчаров. За руководство депутатами теперь отвечает председатель горсобрания, которым стала экс-глава областного комитета по делам молодежи и туризму Алла Чертова.

О намерении участвовать в конкурсе заявил депутат областной думы, гендиректор проекта «Свежий хлеб» Максим Мамзурин. Программу развития города на пять лет, которая необходима для конкурса, он пообещал опубликовать в открытом доступе, чтобы горожане могли внести свои предложения. Также региональные СМИ обсуждают трех возможных кандидатов на пост мэра: действующего главу города Николая Овчарова, его заместителя Сергея Малахова и замгубернатора, председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова — однако пока ни один из них о своих планах не заявил открыто.

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