Путин поздравил Жээнбекова с победой на выборах в Киргизии

Бишкек, , 13:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сооронбаю Жээнбекову по случаю его избрания президентом Киргизии, сообщает 16 октября пресс-служба Кремля.

В телеграмме Путин подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий авторитет, которым Жээнбеков пользуется среди соотечественников, и свидетельствуют о признании его заслуг в решении актуальных вопросов социально-экономического развития республики.

«В России высоко ценят личный вклад Сооронбая Жээнбекова в укрепление стратегического партнёрства и союзничества между Российской Федерацией и Киргизией», — отметил Путин.

«Совместными усилиями Россия и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей», — уверен российский лидер.

Напомним, 15 октября в Киргизии прошли президентские выборы. По предварительным данным, более 54% избирателей отдали свои голоса за кандидата от правящей Социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова.

В свою очередь глава миссии наблюдателей СНГ Сергей Лебедев отметил, что выборы президента в Киргизии были проведены на высоком уровне и полностью соответствовали законодательству и международным нормам

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