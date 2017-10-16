Ракка будет освобождена в течение нескольких дней

Ракка, Сирия, , 13:04 — REGNUM Поддерживаемые США силы, участвующие в освобождении от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сирийской Ракки, овладеют бывшей столицей «халифата» в течение считаных дней, сообщает Associated Press.

С таким заявлением 16 октября выступил Мустафа Бали, официальный представитель Демократических сил Сирии — объединения курдских и арабских подразделений, поддерживаемых США.

По его словам, на данный момент ожесточенные бои идут поблизости от главной больницы города.

Напомним, по данным представителей сил, участвующих в освобождении города сил, последние очаги сопротивление — самые ожесточенные с начала операции — находятся в восточной части города, где по-прежнему позиции удерживаются, по разным оценкам, до 300 решительно настроенных боевиков.