Турне посла ФРГ по Сибири: Германия готова к сотрудничеству?

Новосибирск, , 14:04 — REGNUM Турне Чрезвычайного и Полномочного посла Германии Рюдигера фон Фрича по регионам Сибири можно рассматривать под различными углами зрения, в том числе и как готовность к развитию межгосударственного сотрудничества несмотря на санкции, считает заместитель декана факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ Александр Барсуков. Так политолог прокомментировал ИА REGNUM новость о том, что прибывший в Новосибирск посол ФРГ планирует встретиться не только с региональной и муниципальной властью, но и с представителями новосибирской оппозиции.

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«Официальная встреча посла ФРГ с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым важна с точки зрения обсуждения перспектив развития сотрудничества региона и Германии. По поводу встречи с представителями партий и движений — это скорее вызвано желанием посла ФРГ лично встретиться с активистами. Вероятно в ходе встреч будут обсуждаться вопросы, которые волнуют посольство Германии и лично господина Рюдигера фон Фрича. Для понимания ситуации встреча возможно поспособствует формированию мнения о том, что предлагают обществу представители приглашённых партий и сторонники Навального», — отметил Александр Барсуков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирскую область прибыл посол Германии Рюдигер фон Фрич. Он планирует встретиться с исполняющим обязанности губернатора области Андреем Травниковым и мэром областной столицы Анатолием Локтем, посетить германо-российский дом и Сибирское отделение Российской академии наук, побеседовать со студентами Новосибирского государственного технического университета. Также Рюдигер фон Фрич заявил о желании встретиться с представителями гражданского общества и в первую очередь с представителями местной оппозиции.

Отметим, что ограничительные меры против России были введены на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Вначале под санкции ЕС и США попали отдельные физические лица и компании, позже ограничительные меры расширились на целые секторы российской экономики. Москва ответила на это введением эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против страны.

В сентябре 2017 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) готовы ужесточить ограничительные меры в отношении России в случае обострения ситуации на востоке Украины.

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