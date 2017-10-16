К нам приехал Путин: Воронеж за неделю

Воронеж, , 12:49 — REGNUM Визит Владимира Путина, грядущая утрата Семилуками статуса моногорода, перспективы добычи в регионе никеля и нападение медведя — эти и другие темы освещались воронежскими СМИ на минувшей неделе, 9—15 октября.

К нам приехал, к нам приехал…

Центральным событием этой недели в Воронеже стал визит в регион Владимира Путина — одновременно и ожидаемый, и неожиданный.

О том, что в город едет президент, воронежские СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники еще 10 октября — и даже дату правильную назвали.

Так, «Моё!» сообщило, что Воронеж должен был стать транзитным пунктом на пути главы государства в Липецкую область, где было запланировано совещание по вопросам сельского хозяйства, причем, по данным издания, прилететь президент должен был на аэродром Воронежского авиазавода.

13 октября самолет президента действительно приземлился в Воронеже — но не на аэродроме ВАСО, как прогнозировалось, а в аэропорту «Воронеж». И, вопреки ожиданиям, не отправился дальше в Липецк: из-за непогоды совещание по вопросам сельского хозяйства решили провести в Воронеже.

Причем о том, что в город прибыл президент, первыми сообщили в социальных сетях простые воронежцы.

«Утром во «ВКонтакте» появилась информация, что по Московскому проспекту в сторону памятника Славы промчался кортеж из 15 машин в сопровождении спецслужб. Очевидцы также отметили большое число полицейских на трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы», — написало РИА «Воронеж».

А вечером, сообщило в тот же день агентство, Воронеж парализовали восьмибалльные пробки — журналисты связали затруднение движения именно с визитом президента — улицы Плехановская и Кольцовская, которые являются основными транспортными артериями центральной части города, были частично перекрыты.

Само совещание, отметим, принесло дополнительные плюсы к рейтингу воронежских областных властей: в самом начале встречи президент крайне высоко оценил успехи области в развитии сельского хозяйства, в том числе в производстве молока.

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Для жителей Усмани Липецкой области, где изначально планировали провести совещание, визит президента, хоть и несостоявшийся, обернулся внеплановым благоустройством.

«К приезду президента Владимира Путина, по рассказам очевидцев, в городе отремонтировали дороги, покрасили заборы, которые ограждают старые здания. Даже посадили цветы. И сделали вертолетную площадку. А еще с особой тщательностью вычистили городские улицы и отремонтировали ДК, в который, предполагается, что заедет президент Владимир Путин», — сообщало местное издание Most.tv.

Цена развития

Воронежский районный центр Семилуки в 2019 году имеет шансы лишиться статуса моногорода. Об этом 13 октября сообщил «Коммерсантъ-Черноземье» — со ссылкой на главу города Алексея Гирчева. Причина исключения города из федерального списка — а значит, и лишение его части федеральной поддержки, которая, по данным издания, в отдельные годы в 15 раз превышала собственный бюджет города — в том что сегодня в Семилуках созданы и развиваются несколько промышленных производств, существенно сократился уровень безработицы, набирает обороты малый и средний бизнес.

Как отметил Гирчев, Семилуки «уже фактически не являются моногородом», но этот статус будет оставаться у муниципалитета в течение 2018 года: «В Москве мы защищали свои проекты с расчетом до 2018 года включительно. Затем решение примут федеральные власти».

"Оборот малых предприятий в городе уже сопоставим со средними и крупными, — цитирует издание главу района Ирину Кокореву. — После кризиса конца нулевых с 2013—2014 годов идет стабильный рост экономики, и в этом году показатели превысят докризисный уровень».

По данным администрации, которые приводит издание, сегодня объемы производства промышленности района, которая сосредоточена в основном в Семилуках, растут каждый год на 30—40%, а оборот малых предприятий ежегодно увеличивается на треть.

Никелевый вопрос

Геологоразведка не оказала отрицательного воздействия на воду в Новохопёрском районе — к такому выводу пришли эксперты, которые проводили исследования в нескольких населённых пунктах вблизи Ёлкинского и Еланского месторождений. Об этом 13 октября сообщила Воронежская ГТРК.

«Большинство мелких поселений пользуются колодцами. И колодцы, в первую очередь, поражаются загрязнением. Целесообразно было бы наладить водоснабжение не из колодцев, а из скважин. Скважины пробурить на верхний водоносный горизонт на глубине 25—30 метров. Там идёт вода полностью соответствующая санитарно-гигиеническим нормам», — сказал заведующий кафедрой гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии ВГУ Виктор Бочаров.

По данным специалистов, объёмы запасов при условии доразведки по двум участкам составляют около миллиона тонн никеля. В настоящее время компания УГМК, которая в свое время выиграла право на разработку месторождений, ищет подрядчика для подготовки технического проекта на разработку и строительство горно-обогатительного комбината.

«Потом этот проект пройдёт жесточайшую экспертизу. Экспертиза промышленной безопасности, экологическая экспертиза, общественные слушания. Поэтому все возможные риски, которые могут быть при разработке этого месторождения и строительстве блока, они, конечно же, будут учтены и пройдут экспертизы у профессионалов», — рассказал ВГТРК Александр Плаксенко, начальник управления недропользования Медногорского медно-серного комбината (УГМК).

Нападение медведя

Завершилась неделя трагедией — 15 октября из частного домовладения в Семилуках сбежал бурый медведь. Жертвой хищника стал 86-летний мужчина, владелец животного, который попытался его остановить, получил травмы.

Как сообщило РИА «Воронеж», медведь сбежал из частного зоопарка, открытого летом прошлого года. Зоопарк был размещен на 13 сотках, принадлежащих местному жителю. Помимо медведя, в зоопарке содержались пятнистые олени, вьетнамские свиньи, белки, экзотические птицы. Вольеры и клетки владелец соорудил самостоятельно. Медведя он приобрел законно — в Белгородском цирке. До года медведь жил во дворе вместе с овчаркой, потом хозяин поселил его в просторной клетке.

Трагедия произошла в воскресенье около 10:00. Хищник выбрался из вольера на улицу и напал сначала на 86-летнего мужчину, который от травм скончался, а потом и на своего хозяина — он в больнице. В итоге медведя застрелили.

Сын погибшего пожилого мужчины уже заявил журналистам о намерении добиваться самого сурового наказания для владельца медведя.

«Я услышал шум из окна и выбежал на улицу. В этот момент медведь терзал своего хозяина. Стоя на крыльце, я начал звонить в полицию и просить, чтобы они застрелили агрессивное животное. Тем временем зверь оставил хозяина и побежал по дворам», — рассказал мужчина изданию «Моё!».

"Смерть моего отца полностью на совести владельца животного! Вы видели клетку? Там даже арматуры нет! Это не клетка, а витрина магазина! Выломать эти доски сможет любой человек, что уж говорить о хищнике весом в 300 килограммов! Почему он не оборудовал арматурой клетку? Кто давал разрешение на содержание опасного животного в подобных условиях? Мой отец никогда не сидел без дела, всю жизнь работал агрономом. Такой собачьей смерти он не заслужил!»