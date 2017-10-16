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Россия ищет баланс интересов, Украину крушит уголь из США: Радио REGNUM

Политика

Кремль готов открыто взаимодействовать с США, ЕС и НАТО, а Киев терпит убытки в погоне за американским углём

Россия ищет баланс интересов, Украину крушит уголь из США: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 16 октября 2017, 14:00 — REGNUM  

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