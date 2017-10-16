Встречи депутатов с избирателями: разрешит ли КС «собираться больше трех»

Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Во вторник, 17 октября, Конституционный суд (КС) России рассмотрит запрос депутатов Госдумы, которые требуют отменить ужесточение закона о публичных мероприятиях, приравнивающее к ним встречи депутатов со своими избирателями.

По данным газеты «Ведомости», смягчить законодательство призывает и министерство юстиции РФ. Опрошенные ИА REGNUM эксперты также считают вероятным, что КС пойдет навстречу заявителям.

В нынешней редакции закон был принят в июне 2017 года. Все встречи депутатов с избирателями, кроме тех, что проводятся в специально отведенных помещениях и внутридворовых территориях, отныне приравниваются к митингам и должны согласовываться с органами исполнительной власти как массовые мероприятия.

Напомним, что первыми аналогичное ужесточение ввели в региональный закон власти Санкт-Петербурга после того, как противники передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ зимой и весной 2017 года провели несколько акций протеста именно в формате встречи депутатов с избирателями, что не требовало согласований со Смольным. Эти встречи собрали несколько тысяч участников на Исаакиевской площади и Марсовом поле. При этом никаких беспорядков не было, никто общественный порядок не нарушал и не был задержан.

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Заявители в КС — члены трех оппозиционных фракций парламента — полагают, что введенные уже на федеральном уровне ограничения являются антиконституционными: с одной стороны, они препятствуют исполнению полномочий депутатов, с другой — нарушают права граждан на обращения к своим избранникам, а также создают препятствия для проведения мирных собраний.

По данным газеты «Ведомости» (издание ссылается на отзыв Минюста на запрос Конституционного суда), министерство выступило, скорее, на стороне заявителей. По мнению ведомства, согласовывать нужно только заранее запланированные массовые мероприятия, а «стихийные» встречи депутатов с избирателями по инициативе последних согласовывать не нужно.

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Ужесточение закона о митингах актуально в тех регионах, где в местных парламентах есть сильная оппозиция, например, в Петербурге, отметил в комментарии ИА REGNUM депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник:

«Это ужесточение противоречит принципу разделения властей. В Петербурге главная его цель — мешать общественному сопротивлению по вопросу о передаче РПЦ Исаакиевского собора. В целом же эта норма призвана мешать гражданам и депутатам реализовывать свои демократические права».

У заявителей есть хорошие шансы добиться отмены оспариваемой нормы, поскольку она противоречит не только российскому законодательству и добровольно принятым Россией европейским нормам, но также и здравому смыслу, отметил в комментарии для ИА REGNUM адвокат Дмитрий Аграновский:

«Это — бессмысленный зажим, он ничего не дает. Во всем мире такие встречи используются для выпуска пара, а у нас «благодаря» этой норме получается, что они приводят только к нагнетанию. Конечно, имеет место и нарушение прав избирателей, и нарушение прав депутатов, поэтому смягчение этой бессмысленной нормы вполне вероятно».

Дело о проверке конституционности Федерального закона от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях» Конституционный Суд РФ рассмотрит в открытом заседании. ИА REGNUM будет следить за развитием этого дела.