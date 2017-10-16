Армия Ирака отбила у курдов электростанцию в Киркуке

Багдад, , 12:29 — REGNUM Иракские военные установили контроль над электростанцией Киркука, промышленным районом, газоперерабатывающим заводом и другими объектами в ходе военной операции против курдов.

«Установлен контроль над газовым объектом Северной газовой компании, полицейским центром, электростанцией Киркука, фильтровальной станцией рядом с газовым объектом. Подразделения продолжают продвигаться», — говорится в сообщении иракского командования в Facebook.

Военные добавили, что отбили у курдов промышленный район, пригород Киркука Байджи, деревню Туркулан и два КПП.

После проведения 25 сентября референдума о независимости Иракского Курдистана, в котором 92% проголосовали за отделение от Ирака, парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

В ночь на 16 октября премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хайдер аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в спорной с курдами провинции Киркук.

При этом он просил военных кооперироваться с курдской пешмергой и избегать конфронтации. Однако вскоре появились сообщения о вооруженных столкновениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Иракские силы взяли под контроль военную базу в Киркуке