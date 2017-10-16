Прибывшие в Калининград иностранные студенты ВФМС искали в Балтике янтарь

Калининград, , 12:18 — REGNUM Внушительная иностранная делегация, прибывшая в Калининград в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, приняла участие в поисках янтаря — визитной карточки самого западного российского региона.

«Делегация в полном составе отправилась на Куршскую косу. В программе поездки — посещение ее достопримечательностей, а также поиск янтаря на берегу Балтийского моря. Весь янтарь, который будет найден, гости смогут забрать с собой как память о Калининграде», — сообщили ИА REGNUM в агентстве по делам молодежи Калининградской области.

В Калининград прибыло порядка 200 представителей молодежи из 67 стран, среди которых Китай, США, Индия, Иран, Сербия, Кения, Бельгия и др.

«Для нас очень ценно, что калининградские организаторы оказывают такой теплый прием. В аэропорту нас встречали хлебом и солью, что нам особенно понравилось, так как раньше мы только читали о такой традиции, а тут увидели ее своими глазами. За несколько часов мы успели посмотреть город и почтить память героев войны. Я знаю, что Вторая мировая война — очень важная страница в истории России и мира. Здорово, что мы смогли поблагодарить тех, кто подарил нам мир», — поделилась участница из Китая Ванг Янг.

Вечером участник фестиваля из Кении Виктор Брайен сделал публичное предложение руки и сердца своей девушке Гарриет.