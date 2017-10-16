Иракские силы взяли под контроль военную базу в Киркуке

Багдад, , 12:14 — REGNUM Вооруженные силы Ирака взяли под свой контроль военную базу в иракском Киркуке, прежде находившуюся в руках курдских подразделений пешмерга, сообщает Anadolu.

С таким заявлением 16 октября выступили в Министерстве обороны Ирака, в котором уточнили, что элитные контртеррористические подразделения армии страны завершили своеразвертывание на базе «К-1».

Расположенная южнее города эта база находилась под контролем курдских отрядов пешмерга с 2014 года.

Захват военной базы был осуществлен в рамках операции, начатой Багдадом с целью взятия под контроль богатыенефтью прилегающие к Киркуку территории. Помимо базы, под контроль Багдада взяты дороги и инфраструктура.

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