Станислав Стремидловский, , 12:57 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 9—15 октября стали: папа Франциск призвал серьезно бороться с воздействием демонов; в Москве прошло заседание Комитета представителей Православных церквей в ЕС; архиепископ Валенсии обозвал референдум в Каталонии «актом мятежа, мошенничества и измены»; из Курдистана бегут люди; три ошибочных западных стереотипа о Ближнем Востоке; экс-глава израильской разведки призвал Трампа поддержать ядерную сделку с Тегераном и другое.

Только распятый Христос спасает нас от демонов, заставляющих медленно соскальзывать в мирское мышление, только Он спасает от «несмысленности» и «прельщения», о которых упоминает святой Павел в Послании к Галатам. Папа Франциск подчеркнул эту мысль в своей проповеди, передает Radio Vaticana (Ватикан), размышляя в особенности над словами Господа из Евангелия от Луки: «Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Папа пригласил всех к испытанию совести и к делам милосердия, в первую очередь таким, которые стоят нам усилий, но вместе с тем делают нас более внимательными и бдительными, препятствуя демонам войти в нашу жизнь, отметил понтифик. Господь просит бодрствовать, чтобы не впасть в искушение. Вот почему христианин всегда начеку, подобно стражу. Евангелие рассказывает о борьбе Иисуса с демоном, в то время как некоторые из народа говорили: «Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского». Иисус в ответ не рассказывает притчу, но излагает истину: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет, и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого» (Лк 11). Демоны, отметил папа, могут стать частью жизни человека. Своими идеями и наитиями они «помогают человеку жить лучше», входят в его сердце и изнутри начинают изменять человека, причем бесшумно и незаметно. Это совсем не то, что дьявольская одержимость: речь идет об одержимости, так сказать, салонной. Дьявол изменяет наши критерии, чтобы внушить нам мирской дух. Этот дух маскируется в нашем образе действий, и мы сами его не замечаем. Собственно, это и есть то, чего желает для нас злой дух: мирской суеты. Когда ему это удается, он делает шаг вперед в нашей одержимости, соблазняя нас своими чарами. Дьявол — это отец соблазна, он входит «мягко, воспитанно, овладевая нашими поступками», так что наши ценности встают на службу мирскому. Тогда мы превращаемся в теплохладных, мирских христиан, в жизни которых всё перемешано. Это отдаляет нас от Господа, предостерег Франциск и объяснил, что делать, чтобы не поддаться соблазну: необходимо бодрствовать, не бояться и оставаться спокойными. Бодрствовать означает испытывать свое сердце, свою жизнь, задавать себе вопросы о том, живем ли мы по-христиански или ведем мирскую жизнь.

Папа Франциск принял в Ватикане немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает Vatican insider (Турин, Италия). Понтифик интересовался последствиями избирательной кампании в Германии и тем, какой будет роль Германии в мире. По словам президента, понтифик также сообщил о своем уважении к тому, как Берлин воспринял свою ответственность в условиях «великого миграционного кризиса», выразил надежду, что Германия не будет отстраняться от этой проблемы. Папа спросил Штайнмайера, что он думает об успехе «народников-популистов» в Голландии и Франции, а также в самой Германии. Президент, со своей стороны, подчеркнул, что результаты выборов в бундестаг не могут быть оценены слишком просто, лишь как следствие разрыва между Западом и Востоком, где «Альтернатива для Германии» (Afd) показала хорошие результаты, поскольку ситуация более сложная. Штайнмайер обратился к теме экуменизма, выразив убеждение, что концепция «примиряющего разнообразия», возникшая в экуменическом движении, может быть применена к политике, поскольку некоторые люди опасаются «большой, всемогущей, централистической и единой Европы, которая берет всё на себя или подменяет собой идентичность отдельных стран, регионов или сообществ». В этом смысле «примиряющее разнообразие» может «служить основой для общего европейского видения, возможно, оно сможет даже породить общую идентичность, как ее уже понимают некоторые, когда говорят: «Европа — моя вторая родина».

В Москве прошло заседание Комитета представителей Православных церквей в Европейском союзе, информирует L'Osservatore Romano (Ватикан). На нем выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который сказал: «Понятно, что главная проблема, которой Европа сегодня обеспокоена — угроза терроризма и экстремизма, но для нас, православных, это не единственное, что вызывает озабоченность в контексте Старого континента. Например, вызывает тревогу моральный релятивизм. Наши страны, являясь они членами ЕС или не являясь, все принадлежат к европейской цивилизации». Напутствуя участников заседания, глава Русской православной церкви подчеркнул важность формулирования общей позиции. Кирилл отметил, что каждый член Комитета представляет свою Церковь, которая выросла в определенном политическом и культурном контексте, следовательно, могут быть различия, но «эти различия не стирают важности православных свидетельств европейским институтам». Будущее Европы, как цивилизации, «зависит от морального состояния общества и людей в частности». Патриарх, размышляя о происхождении терроризма, чьи ужасные проявления сегодня затрагивают различные народы, сказал, что это «происходит в первую очередь от радикальной секуляризации западного общества». Отсюда необходимость «тесной координации всех конструктивных сил в борьбе с террористической угрозой».

Каталония провозгласила независимость и тут же приостановила ее, что создает ситуацию неопределенности, пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Издание напоминает о том, как проходило заседание парламента Каталонии, на котором от главы автономного сообщества Карлеса Пучдемона ждали слов: «Независимая Каталонская Республика». Сессия началась на час позже запланированного, задержка, как позже стало известно, была вызвана некоторыми разногласиями со стороны влиятельного меньшинства — крайне левой националистической партии «Кандидатура народного единства» (CUP). И вот на трибуне Пучдемон. Он перечислил различные препятствия, которые препятствовали каталонскому народу «свободно принять решение», обвинив в последнем «злое» испанское государство. Наконец, он произносит, ссылаясь на итоги референдума, на каталонском языке, что согласен с народом Каталонии, который заявил о желании провозгласить независимость. Но тут же предложил «приостановить» действие декларации о независимости, чтобы диалог мог начаться. Как можно определить речь Пучдемона? Некоторые комментаторы отметили его «великую способность быть двусмысленным», другие упоминали о «несогласованности». Однако наиболее точная оценка, вероятно, была сделана депутатом от социалистов Микелем Исетой во время выступлений представителей парламентских групп — как вы можете приостановить что-то, что никогда не голосовалось? Запутались и политические аналитики, которые тоже не поняли смысла речи Пучдемона.

Кардинал Антонио Каньисарес Льовера, архиепископ Валенсии, резко раскритиковал каталонский референдум, передает Catholic Herald (Лондон, Великобритания), назвав его «актом мятежа, мошенничества и измены». Монсеньор защищал единство своей страны как «моральное благо» и осуждал сепаратистов в то время, когда политики Каталонии готовились обсуждать вопрос провозглашения независимости на сессии регионального парламента. «Многие из нас испытывают сильную боль, как будто кинжал был вонзен в наш живот, — сказал Льовера. — То, что произошло, очень серьезно — это акт мятежа, мошенничества и измены, действие против верховенства закона, нарушение конституционного порядка и сосуществования в духе свободы всех испанцев». Кардинал Валенсии призвал испанских христиан следовать «призывам Евангелия к единству и сплочению, а не расколам и разделению» и противостоять «предосудительному поступку, противоречащему истине», который «наносит раны и вызывает конфронтацию между семьями, друзьями и соседями». По его словам, «Каталония не может быть без Испании, а Испания без Каталонии — вот что составляет единство Испании».

Каталонский референдум разбудил сепаратистов в разных частях Европы, сообщает Polonia Christiana (Краков, Польша). Лидер партии евроскептиков «Фламандский интерес» Томаса Ван Грикен планирует провести референдум в самом сердце Европейского союза, на котором жители северной части Бельгии смогут проголосовать за создание независимой Фландрии. «Фламандский интерес» представлена в обеих палатах парламента Бельгии и имеет большое влияние на ситуацию в стране. По словам Томаса Вана Грикена, большинство жителей Фландрии поддерживает идею референдума и отделения от франкоязычной части Бельгии — Валлонии. В качестве причины он называет экономические проблемы и разрыв между вкладом в бюджет (Фландрия дает 85% бельгийского ВВП) и тем, что получают обратно от центральных органов власти. Есть также проблема языка и культуры. Фламандцы с XIII века боролись с французами, которые хотели присоединять их земли. Сепаратисты считают также, что в настоящее время французский язык является доминирующим в государстве, хотя фламандцев — 55%, а франкоязычных валлонов — около 32% процентов. Для проведения референдума о независимости в Каталонии потребовалось большинство в региональном парламенте. В настоящее время «Фламандский интерес» вместе с союзной партией «Новый фламандский альянс» занимают 50 мест из 124. Антииммигрантские настроения и ошибки политиков ЕС могут поспособствовать росту популярности сепаратистских сил.

Из Курдистана после референдума бегут люди, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). С агентством связался координатор в Курдистане сети Focsiv Мустафа Джаббар. По его словам, ситуация находится в динамике. Вполне возможно, что Багдад применит экономическое эмбарго в отношении Курдистана, если Эрбиль не откажется от идеи независимости. В таком случае местное население, уже истощенное тремя годами войны, начнет умирать с голоду. Курды просят диалога с Багдадом, но иракцы пока не желают разговаривать с курдскими властями. Focsiv прекратила почти всю свою деятельность в Эрбиле. Беженцы, размещенные в лагере в этом городе, возвращаются в свои дома на равнине Ниневия. Но появился страх того, что вскоре такой переезд будет невозможен.

В Ираке нарастает кризис, связанный с курдским референдумом, отмечает La Croix (Париж, Франция). Призывы западных стран к спокойствию и диалогу не помогают. Премьер-министр Ирака Хейдер Аль-Абади побывал в начале октября с визитом в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон повторил тезисы французской дипломатии, которая ни в коем случае не хочет подвергать сомнению институты и «целостность Ирака». При этом Елисейский дворец анонсировал, что с иракским премьером хотят обсудить проблему Курдистана. Однако поскольку это неприемлемо для Абади, Франции пришлось отступить. Слово «Курдистан» произнесено не было. Карим Пакзад, исследователь Института международных и стратегических отношений (IRIS), сомневается в способности западных политиков влиять на Багдад. Он полагает, что Багдад опасается вмешательства Парижа в вопрос Курдистана из-за участия в прошлом супруги президента Франции Даниэль Миттеран в делах курдов, а также из-за французской поддержки Саудовской Аравии. Вместе с тем Пакзад считает, что лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани «сделал ошибку» с референдумом, переоценив поддержку Запада, экономические интересы своих соседей, таких, как Турция, ее могущество, а также оппозицию референдуму со стороны Движения за перемены («Горран»). Силы курдской самообороны пешмерга настроены на возобновление диалога с Багдадом. Однако средства массовой информации и политики, близкие к Демократической партии Курдистана Масуда Барзани, представляют развертывание иракских войск как акт войны против курдов.

По мере продолжения межрелигиозной напряженности и миграционного кризиса на Ближнем Востоке церковные лидеры региона говорят, что христиане в значительной степени чувствуют себя брошенными международным сообществом, что мало сделано для урегулирования ситуации, отмечает Catholic News Agency (Инглвуд, США). По словам сиро-католического патриарха Игнатия Иосифа III Юнана, христиане на Ближнем Востоке «чувствуют, что нас бросили, даже предали». Он считает, что у политиков, которые управляют западными странами, нет интереса к ближневосточным христианам, поскольку у последних «нет нефти» или они «не представляют никакой террористической угрозы цивилизованному миру». Патриарх назвал первоочередные вопросы, которые нужно будет решать в перспективе. Первое — это право христиан «жить как равноправные граждане», а не как граждане второго сорта, сталкивающиеся с жесткой дискриминацией, которая зачастую остается безнаказанной, поскольку таковы законы. Второе — это возможность «выбора нашей веры и право исповедовать ее перед другими». Ведь в настоящее время христианам нельзя проповедовать в мусульманских странах (кроме Ливана). Из-за этого «мы на протяжении веков были меньшинством, поскольку нам запрещали быть миссионерами в своих странах».

Главный редактор портала Crux (Денвер, США) Джон Аллен-младший побывал в Ливане, где по итогам общения с местными жителями сделал вывод об ошибочности ряда западных стереотипов. Для большинства западных стран априори президент Сирии Башар Асад — плохой актер, головорез и хулиган, который подавляет инакомыслие и объединился с Ираном и Россией, чтобы сохранить власть. Таким образом, Асад должен уйти. Однако это совсем не то, что думают большинство христиан, которые не видят Асада в качестве альтернативы процветающей демократии. Они считают его альтернативой хаосу — захвату страны боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или какой-либо другой экстремистской исламской группой. Христиане чувствуют себя преданными Асаду, хотя в этом чувстве мало нравственного восхищения и больше инстинкта выживания. Правительство США официально классифицирует шиитское движение «Хезболла», базирующееся в Ливане, как террористическую организацию. Однако недавний опрос показал, что 62% ливанских христиан считают, что «Хезбалла» лучше, чем кто-либо другой, защищает ливанские интересы в регионе, и они доверяют ей больше, чем другим социальным институтам. Нынешний президент Ливана Мишель Аун является маронитом. Тем не менее сегодня он считает движение близким политическим союзником. «Хезбалла» каждую неделю транслирует радиопередачу для христиан и даже отправляет рождественские открытки христианам, которые живут в тех местах, которые контролирует движение. В тех районах, где доминирует «Хезбалла», как говорят христиане, они могут свободно пить алкоголь, а христианских женщин не заставляют носить хиджаб или соблюдать другие мусульманские нормы. Западные СМИ много рассуждают о том, что Европа сегодня находится в тисках кризиса с беженцами, крупнейшего со времен Второй мировой войны. Даже папа Франциск иногда непреднамеренно усиливает такое впечатление, посещая главные европейские миграционные лагеря, как Лампедуза в Италии и Лесбос в Греции. Однако те, кто попадает в Европу — это лишь верхушка айсберга. Подавляющее большинство беженцев были расселены в других ближневосточных странах и регионах: Иордании, Турции, Пакистане, Курдистане и Ливане. Особенно поучителен опыт Ливана. До начала насилия в Сирии население страны составляло около 4,5 миллионов человек. Сегодня оно увеличилось до 6 миллионов из-за прибытия сюда примерно 1,5 миллиона беженцев из соседней Сирии, мусульман и христиан. В результате безработица здесь сейчас превышает 30%, а число людей, живущих за чертой бедности, с 2011 года увеличилось на 66%.

Венгрия проводит первую в истории правительственную конференцию в защиту преследуемых христиан, пишет National Catholic Register (Айрондэйл, США). Как заявил на открытии конференции премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, настало время для Европы освободиться от оков политической корректности, говорить правду и встретиться лицом к лицу с фактами насильственных преследований христиан. Венгерский лидер сказал, что «принудительное изгнание» христиан из Ближнего Востока и Африки является «преступлением» против людей и общин, которое также «угрожают нашим европейским ценностям». По словам премьер-министра, «мир должен понять, что сегодняшняя проблема — это не что иное, как будущее европейского образа жизни и нашей идентичности». Он отметил, что «наибольшая опасность» заключается в «равнодушном, апатичном молчании Европы, отрицающем ее христианские корни». Будапешт хочет быть на передовой в деле помощи преследуемым христианам. Орбан подчеркнул тот факт, что Венгрия хотя и является «небольшим европейским государством», есть «стабильная страна» в отличие от многих других государств, поэтому имеет возможность «говорить о преследуемых христианах». Помимо того, венгерское правительство стало единственным, кто создал министерство по оказанию помощи преследуемым христианам. Премьер дал обзор своих достижений, которые включают в себя восстановление домов христиан, выплату стипендий и переселение беженцев-христиан. В заключении Орбан призвал европейских политиков «отбросить политически правильные речи» и «сделать всё, что в их силах, для преследуемых христиан». В конференции приняли участие более 300 делегатов из 30 стран. Митрополит Иларион, глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, подчеркнул, что в Сирии российские войска защищают храмы, создают зоны безопасности и работают с Ватиканом и Ливаном над тем, чтобы Совет ООН по правам человека поддержал защиту прав христиан на Ближнем Востоке. В беседе с изданием он выразил поддержку словам Орбана о том, что важно «называть вещи такими, какие они есть». И добавил, что был рад видеть, как политик из ЕС готов пойти «вопреки тенденциям политической корректности и сказать то, что он думает». Глава ОВЦС также согласился с предупреждениями венгерского премьера в адрес Европы, отметив, что иммиграционная политика ЕС «очень недалекая и в конечном итоге может привести к катастрофическим последствиям для европейской идентичности». Европа, «которая отрицает свою собственную христианскую идентичность и корни», будет обречена на уничтожение, предсказал митрополит Иларион.

Бывший начальник израильской разведки Амос Ядлин призвал Трампа поддержать ядерную сделку с Тегераном, информирует AsiaNews (Рим, Италия). Экс-глава Управления разведки Армии обороны Израиля говорит, что любая попытка Соединенных Штатов «усовершенствовать» требования к Ирану нуждаются в «поддержке Европы, не говоря уже о России и Китае». По сути, Ядлин не обвиняет открыто Трампа в блокировании соглашения, но он убежден, что на данный момент «условия и сроки» для того, чтобы положить его под сукно, не пришли. Бывший разведчик предлагает Соединенным Штатам и Западу использовать политику «рассчитанного риска» с Ираном для дальнейшего улучшения и пролонгации сделки где-то между 2023 и 2025 годами, когда наступит время окончания ограничений, установленных для Тегерана. Совершенствование соглашения, по его словам, является целью, которую следует преследовать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но только после создания условий для международного давления на Иран, чтобы заставить его принять предложенные ограничения. При этом Ядлин высоко оценивает сильную политику Дональда Трампа против Тегерана в части желания американского президента включить «терроризм» и «действия» Ирана в ближневосточном регионе в список тем на будущих переговорах по ядерной проблеме.

9 октября в Музее Рима, расположенном в столичном дворце Браски, состоялось открытие выставки «Русская икона: молитва и милосердие», рассказывает Radio Vaticana. Она будет работать до 3 декабря. Событие приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Суверенным мальтийским орденом. В 2018 году будет отмечаться еще одна важная дата: 320 лет с момента первых двусторонних контактов между Российской империей и иерусалимским орденом, базировавшимся в то время на Мальте. Тогда Петр Первый отправил в Валлетту графа Бориса Шереметьева, чтобы установить военный альянс против турок. Тогдашний Великий магистр Рамон Перельос и Роккафуль вручил графу крест ордена. Таким образом посланец Петра Великого стал первым русским рыцарем Мальтийского ордена. С тех пор отношения между Россией и Мальтийским орденом интенсивно развивались, и именно благосклонность императора Павла I позволила ордену выжить после захвата Мальты Наполеоном. Таким образом, орден сохранил свою жизнеспособность благодаря монарху, принадлежавшему к русской православной Церкви. Выставка русских икон, открывшаяся в Риме, затрагивает саму сущность и миссию Мальтийского ордена, а именно милосердие, оказанное несколько столетий назад паломникам на Святую Землю и по сей день оказываемое самым слабым десятками тысяч рыцарей, волонтеров и сотрудников ордена. Тема выставки выбрана также по следам Юбилея Милосердия, провозглашенного папой Франциском в 2016 году. Иконы прибыли из Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а также из Музея русской иконы. Выставленные иконы отражают особенности русской и восточной иконописи и ее влияние на европейскую культуру, равно как и влияние европейской культуры на икону. На экспозиции можно увидеть иконы, относящиеся к сравнительно недавней эпохе — от XVII до XIX столетия. Поражает прежде всего разнообразие стилей. Некоторые из них, безусловно, отмечены новым веянием барокко, исходившим из Западной Европы. Это придает особый смысл событию, связывающему далекую Россию с самым сердцем Рима эпохи барокко, которую символизирует расположенная рядом с дворцом Браски площадь Навона со знаменитым фонтаном Бернини. Наряду с иконами на выставке представлено несколько работ современных художников — Владимира Татлина (начало ХХ века) и Дмитрия Гутова. Выставка «Русская икона: молитва и милосердие» организована посольством России при Святом престоле и Суверенным мальтийским орденом при содействии муниципалитета Рима, Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и Музея русской иконы. Куратор выставки — ведущий научный сотрудник Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Лилия Евсеева. Решающий вклад в реализацию выставки внес посол России при Святом престоле и Мальтийском ордене Александр Авдеев, знаток русского и европейского искусства, который до назначения главой дипломатического представительства был министром культуры России. На открытие выставки из Москвы прибыло более 150 человек.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.