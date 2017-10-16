В Ярославле хоккейный клуб «Локомотив» предлагают лишить налоговых льгот

Ярославль, , 12:07 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев внес поправки в региональный закон, которые лишают части налоговых льгот хоккейный клуб «Локомотив». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам народный избранник.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов внес в областную Думу законопроект, в котором предлагает продлить налоговые льготы для предприятий — спонсоров футбольного клуба «Шинник» на 2018 год. В их числе — НПО «Сатурн», Ярославский радиозавод, «Ярославльводоканал». Кроме того, льготы касаются и организаций, поддерживающие ХК «Локомотив».

Поправкой Балабаева предусматривается отмена льготы по налогу на имущество для организаций, самостоятельно возводивших спортивные комплексы с заявленным использованием «для привлечения жителей области к занятиям физической культурой и спортом жителей области», но используемых исключительно в интересах ассоциации ХК «Локомотив».

"У нас футболистам из спортшколы № 13 и центра подготовки юных футболистов «Шинник», ввиду временного отсутствия своего поля, разрешили тренироваться на новой базе «Локомотива», но детей не пускают в раздевалки и переодеваются они на улице. Им даже не включают свет на поле и дети тренируются в темноте. Уже сейчас видно, как ХК «Локомотив» выполняет свои социальные обязательства и привлекает к занятию спортом жителей области», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Сергей Балабаев.

Кроме этого депутат предлагает лишить льгот ОАО «Арена-2000».

"За 12 лет мы представили льготы по налогу на имущество в размере более 700 млн рублей. Сколько можно предоставлять льготы хорошо зарабатывающему предприятию. У «Арены-2000» — полная заполняемость и почему бюджет должен содержать работающее с прибылью общество?», — сказал Сергей Балабаев.

Пока законопроект о налоговых льготах принят в первом чтении, в ближайшее время его будут рассматривать во втором чтении, в ходе которого и будет рассмотрена поправка Балабаева.