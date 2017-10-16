В правительстве Новгородской области начались перемены

Великий Новгород, , 11:41 — REGNUM Руководитель департамента экономического развития Новгородской области Евгений Богданов пошёл на повышение — в новом правительстве региона, которое сейчас формирует губернатор Новгородской области Андрей Никитин, Богданов получил пост заместителя губернатора. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Богданов сам сообщил на своей станице в Facebook.

Евгений Богданов руководил экономическим департаментом Новгородской области с 2013 года, он также является председателем Новгородского регионального отделения «Деловой России».

Одновременно стало известно о завершении работы в правительстве Новгородской области Николая Новичкова, который с февраля 2017 года был советником губернатора по вопросам развития туризма. О завершении работы в регионе Новичков также сообщил на своей станице в Facebook, отметив, что работа в правительстве Новгородской области «была безумно интересной творческой командировкой», но с сегодняшнего дня, 16 октября, он возвращается «к федеральным задачам и проектам», оставаясь советником Андрея Никитина на общественных началах. Также Новичков останется в наблюдательном совете туристического офиса «Русь Новгородская».

Ранее новгородские СМИ сообщали о намерениях Андрея Никитина изменить структуру регионального правительства. В частности, заявлялось, что из семи заместителей губернатора Никитин оставит только двоих, при этом появится новый для региона орган власти — администрация губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избранный в результате выборов 10 сентября 2017 года губернатором Новгородской области Андрей Никитин вступил в должность 14 октября. На церемонии вступления в должность, выступая с речью, Никитин объявил об открытом отборе в правительство Новгородской области на позиции руководителей отраслевых блоков по экономике, культуре, охотничьему хозяйству и рыболовству.

«С помощью такого механизма будем подбирать лучших кандидатов на все ключевые позиции. Каждый, у кого есть способности, квалификация, амбиции, должен быть востребован. Получить возможность проявить себя на государственной и муниципальной службе, в учреждениях образования и здравоохранения, в бизнесе и на производстве», — заявил Никитин.

Он отметил, что региону «нужны руководители с современными взглядами, готовые быстро принимать решения, брать на себя личную ответственность за достижение конкретных результатов, постоянно повышать свою квалификацию», а также заявил, что «эти требования распространяются на чиновников всех уровней».

Читайте также: «Идеальный шторм» для Новгородской области: губернатор вступил в должность

Напомним, в соответствии с областным законом о региональном правительстве 14 октября оно сложило полномочия перед вновь избранным губернатором. В областном департаменте государственного управления сообщили, что «число членов правительства не изменится, также не возрастут расходы на деятельность высшего органа исполнительной власти региона».

Напомним также, что правительство Новгородской области начало свою работу 23 мая 2013 года, сменив собой администрацию области.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Новгородской области сложило полномочия