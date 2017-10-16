Париж надеется, что Конгресс США не поставит сделку с Ираном под удар – МИД

Люксембург, , 11:36 — REGNUM

Франция надеется, что Конгресс США не поставит Совместный всеобъемлющий план действий — подписанную в 2015 году сделку с Ираном под угрозу, заявил 16 октября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Reuters.

С таким заявлением бывший глава оборонного ведомства Французской республики выступил на переговорах глав МИД стран-членов ЕС в Люксембурге.

«Решение президента Дональда Трампа не подтверждать соблюдение Ираном условий соглашение не соответствует нашим оценкам, оценкам МАГАТЭ, а также заявлениям премьер-министра Великобритании и президента Макрона», — отметил дипломат.

«Мы надеемся, что Конгресс не поставит это соглашение под угрозу», — подчеркнул он.

Напомним, одним из условий ратификацией подписанного бывшем главой Белого дома соглашение с Ираном стало требование подтверждать каждые 90 дней соблюдение Тегераном взятых на себя обязательств.

В случае если такое соблюдение подтверждается, происходит постепенное снятие санкций США с Исламской республики. В противном случае рассмотрение вопроса передаетсяв Конгресс, в распоряжении которого 60 дня для установления дальнейшего курса.