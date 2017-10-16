Хилари Клинтон: Путину удалось подорвать президентские выборы в США

Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хилари Клинтон считает, что президенту России Владимиру Путину удалось подорвать выборы 2016 года и он до сих пор представляет собой угрозу. Об этом американский политик заявила в интервью телеканалу CNN.

По ее словам, российский лидер в какой-то степени получил то, что хотел, когда главой США стал Дональд Трамп, однако в настоящий момент Москва получает от Вашингтона недостаточно из-за некоторой системы сдержек и противовесов.

«Я думаю, что кампания Путина против США гораздо больше связана с американской демократией», — сказала она.

Клинтон добавила, что президент России надеялся усилить политическую поляризацию в Соединенных Штатах.

«Следите за ним, он еще поборется», — резюмировала американский политик.

Напомним, в США продолжают искать доказательства «российского вмешательства» в выборы 2016 года. При этом глава Белого дома неоднократно заявлял, что разбирательства связаны с желанием найти оправдание проигрыша Клинтон на президентских выборах.

Читайте также: Трамп: Вмешательство РФ в выборы в США — величайшая фальшивка демократов

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-главу аппарата Белого дома допросили по делу о «российском следе»