За остатки города Ракка идут самые ожесточенные бои с начала операции

Ракка, Сирия, , 11:03 — REGNUM Поддерживаемые США курдско-арабские войска, участвующие в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), встретили самое ожесточенное с начала операции сопротивление со стороны экстремистов, сообщает Agence France-Press.

С таким заявлением выступила Джихан Шейх Ахмед, официальный представитель операции по освобождению фактической столицы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Демократические силы Сирии в данный момент ведут самые ожесточенные битвы», — отметила она, добавив, что успех нынешней операции поставит крест на присутствии боевиков в регионе.

Оставшиеся 10% города, удерживаемые боевиками, находятся в руках наиболее решительно настроенных радикалов, численность которых составляет, по разным оценкам, до 300 человек.

Боевики попали в ловушку, и несмотря на то, что исход битвы не вызывает никаких сомнений, уничтожения группы по большей части иностранных террористов, которым нечего терять и у которых были месяцы на подготовку, по-прежнему является сложной задачей.