Госдума ужесточит наказание за подделку финансовой отчетности

Москва, , 10:54 — REGNUM Законопроект, направленный на ужесточение наказания за подделку финансовой отчетности, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Предлагается дополнить статью 1721 УК РФ частью второй, устанавливающей наказание в виде штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовых организаций, совершенную группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Новые санкции статьи 1721 УК РФ, усиливая уголовную ответственность, позволят суду назначать наказание с учетом степени общественной опасности деяния и личности виновного, тем самым обеспечат индивидуализацию и дифференциацию уголовной ответственности, отмечают авторы.

Наряду с этим законопроектом вносятся изменения в УПК. Так, действие статьи 160 УПК РФ предлагается распространить на случаи, когда за совершенное преступление предусмотрено применение конфискации имущества, либо наказание в виде штрафа или другие имущественные взыскания. При этом предполагается, что меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые несут ответственность за причиненный им вред, а также меры по наложению ареста на данное имущество должны быть приняты следователем, дознавателем незамедлительно.

В настоящее время за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовых организаций установлена ответственность в статье 172 УК, в которой максимальное наказание за подделку финотчетности, предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.