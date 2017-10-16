Сергей Артёменко, , 16:31 — REGNUM

Чем ближе к своей развязке дело арестованных в декабре прошлого года белорусских журналистов и политологов — Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, тем все больше в этом деле всплывает абсурдных подробностей, не укладывающихся ни в какие правовые рамки. Редакции ИА REGNUM стали известны следующие подробности этого «дела».

Например, адвокат Сергея Шиптенко приложила к ходатайству, составленному совместно с подзащитным после ознакомления с материалами уголовного дела, экспертные заключения (лингвистические экспертизы) независимых российских экспертов и белорусских ученых, являющихся профессорами, докторами и кандидатами исторических, филологических и философских наук, по тем статьям, которые вменяются белорусскими следователями Сергею Шиптенко в вину.

Однако следователь Мацкевич отказался их принимать. Одним из мотивов своего решения он указал то, что «в названных заключениях содержатся некорректные формулировки и название государства Белоруссия». Таким образом, следователь, квалификацию которого подтверждает диплом частного белорусского вуза, взял на себя смелость оценивать корректность формулировок докторов и кандидатов наук.

Еще один пример вопиющего абсурда и правового беспредела. Как известно, в декабре 2016 года заместителем председателя Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней элементов экстремизма, функционирующей под патронажем министерства информации Республики Беларусь, был В. В. Матусевич. В связи с отсутствием на тот момент председателя экспертной комиссии, он выполнял его функции.

Именно В. В. Матусевич определял членов экспертной комиссии, которым поручалась подготовка экспертных заключений, проводил заседания и подписывал протоколы этих заседаний, констатировавших наличие элементов экстремизма в публицистических материалах Аллы Бронь, Н. Радова, П. Юринцева и А. Григорьева, размещенных на сайтах российских информационных агентств.

На данный момент В. В. Матусевич является генеральным директором РУП «Белпочта». Сергей Шиптенко отправил его непосредственному начальнику, министру информации и связи РБ С. П. Попкову запрос с просьбой предоставить информацию об ученых степенях, научных трудах и компетенции по вопросам экстремизма и межнациональных отношений В. В. Матусевича. Ответ министра превзошел самые смелые ожидания: С.П. Попков отказался предоставить запрашиваемую информацию о В. В. Матусевиче, ссылаясь на тайну личной жизни!

Погуглив, мы нашлиследующую информацию о Владимире Матусевиче: «Владимир Матусевич родился в 1971 году в Минске, в 1994 году окончил БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»), а в 2009-м — Академию управления при президенте. Работал редактором в управлении СМИ министерства культуры и печати, ведущим редактором, главным специалистом, консультантом отдела периодической печати информационно-аналитического управления, помощником председателя Государственного комитета по печати, помощником министра, начальником управления печатных средств массовой информации и внешних связей министерства информации Республики Беларусь».

Как видно, ни ученой степени, ни ученого звания в биографии чиновника не приводится. Как человек без соответствующего высшего гуманитарного образования и тем более научной степени в области лингвистики, психолингвистики или филологии может давать экспертную оценку статьям — вызывает даже не удивление.

После получения такого беспрецедентного «ответа» Сергей Шиптенко послал жалобу на такой ответ из министерства информации и связи в Генпрокуратуру РБ, начальнику отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан М. В. Поповой. Однако в рассмотрении жалобы было отказано в связи с тем (!), что Сергей не приложил к жалобе в Генпрокуратуру копию ответа из минсвязи — как будто в генпрокуратуре не в курсе, что в камерах СИЗО отсутствует ксерокс.

Отметим и такой факт. Доносы на авторов статьей с российских информационных сайтов написал журналист «Нашей Нивы», некий Артем Горбацевич. Следователь использовал его в деле в качестве свидетеля обвинения. Что показательно: в своих допросах этот юноша цитирует фразы из экспертных заключений Кирдун-Андреевой. Таким образом, получается, что авторы якобы оппозиционного А. Лукашенко издания «Наша Нива» активно сотрудничают с правоохранительными органами, способствуя фабрикации дела против пророссийских публицистов, делясь «возмущением» по поводу их публикаций и нахлынувшими воспоминаниями студенческих лет, щедро приправленными своей буйной фантазией.

Один только вопрос возникает после этого: почему прозападная оппозиция говорит о своей оппозиционности властям? Как мы видим из ее представленности в парламенте, из ее сотрудничества с силовыми структурами республики — она сегодня уже стала частью белорусской власти, оформляя ее сращивание с Западом. А вот Русский мир в республике сегодня — как раз пребывает в оппозиции, что подтверждается политическим преследованием актива Русского мира в Белоруссии.