Уведомителя о коррупции защитят на два года

Москва, , 10:36 — REGNUM Законопроект, направленный на обеспечение правовой поддержки и защиты сообщивших о коррупции, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Присоединившись к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, Россия взяла на себя обязательство по обеспечению на законодательном уровне гарантий защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

В этой связи внесен законопроект, в котором предусматриваются меры защиты государством лиц, уведомивших представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о коррупционных правонарушениях, совершенных в государственных органах, органах местного самоуправления или организациях. Предусмотрена защита от неправового увольнения, а также от ущемления прав и законных интересов уведомителя — в течение двух лет с даты регистрации уведомления о коррупционном правонарушении.

Предусматривается обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в уведомлении лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, возможность получения бесплатной юридической помощи.

Также для защиты уведомившего о коррупционном правонарушении предусмотрено обязательное рассмотрение вопросов о привлечении к ответственности на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов государственных органов, органов местного самоуправления и организаций или иных коллегиальных органов, уполномоченных на рассмотрение данных вопросов. В таком заседании может принимать участие прокурор.

Отдельно прописывается, что «меры защиты в отношении лица, уведомившего о коррупционном правонарушении… не применяются к лицу, признанному вступившим в законную силу приговором суда виновным в клевете либо в заведомо ложном доносе по фактам, изложенным в уведомлении».

Кроме того, указано, что «лицо, сообщившее заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

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