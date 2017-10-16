В Казахстане начались военные учения миротворцев

Астана, , 10:31 — REGNUM Учения «Нерушимое братство — 2017» начались в Казахстане, сообщает 16 октября пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Согласно сообщению, учения пройдут с 16 по 20 октября на полигоне «Илийский» в Алмаатинской области в рамках оперативно-стратегический учений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2017». В учениях «Нерушимое братство — 2017» примут участие миротворческие силы России, Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана и Белоруссии, а также представители Международного Комитета Красного Креста (МККК), объединенного штаба и секретариата ОДКБ.

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Основной целью учений является сплочение миротворческих сил стран-членов ОДКБ. Войска отработают на учениях умения и навыки постконфликтного урегулирования: локализация конфликта, ведение переговоров, сопровождение гуманитарных грузов, патрулирование, несение службы на контрольно-пропускных пунктах (КПП), блокирование и ликвидация лагеря подготовки боевиков.

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Помимо этого, в учениях будут задействованы подразделения психологической борьбы и информационного противоборства. Миротворцы освоят действия по урегулированию конфликта в условиях постоянного массового прибытия из зон вооруженных конфликтов беженцев.

Напомним, учения «Боевое братство — 2017» закончатся в ноябре. С 10 по 20 ноября пройдет завершающая стадия учений на территории Таджикистана.

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