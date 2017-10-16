Лавров: РФ готова к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

Сочи, Краснодарский край, , 10:32 — REGNUM Россия готова к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО, основанному на поиске баланса интересов. Об этом 16 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир» в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Несмотря на русофобские настроения определенной части элит на Западе, мы всегда открыты к честному взаимодействию и с США, и с ЕС, и с НАТО. Но именно к честному, основанному на поиске баланса интересов, — сказал он.

Как сказал Ларов, потенциал, «адекватный процессам формирования полицентричного миропорядка», заключается в Группе двадцати, в которой представлены западные страны, Россия и государства развивающегося мира.

Он отметил, что попытки создать однополярную модель устройства мира провалились, потому что односторонние действия не могут решить глобальные проблемы.

Напомним, открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось 15 октября в Сочи. В ходе церемонии выступил президент РФ Владимир Путин. Фестиваль продлится до 22 октября. В нем принимают участие более 20 тыс. человек из 180 стран.

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