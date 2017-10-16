Багдад взял под контроль дороги и инфраструктуру у города Киркук

Киркук, Ирак, , 10:11 — REGNUM Подразделения армии Ирака взяли 16 октября под свой контроль дороги и инфраструктуру поблизости от города Киркука, прежде занимаемые курдскими вооруженными формированиями, сообщает Agence France-Press.

По данным Командования совместными операциям Ирака — организации, которая включает в себя различные проправительственные вооруженные группы, в операции по «восстановлению безопасности» в Киркуке достигнут прогресс.

Под контроль центрального правительства взяты два моста, две дороги и промышленная зона, расположенная к юго-западу от Киркука, а также предприятия газодобычи, электростанция, перерабатывающий завод и полицейский участок.

В результате начала операции курдские и иракские силы обменялись артиллерийским огнем утром 16 октября.

Операция сил, выступающих на стороне Багдада, связана с проведенным недавно референдумом об отделении Иракского Курдистана от Ирака, на котором большинство участников высказалось за независимость региона