На муниципальных довыборах в Ленобласти победили непартийные кандидаты

Всеволожск, Ленинградская область, , 09:49 — REGNUM Среди пятерых новых муниципальных депутатов в Ленинградской области нет ни одного, выдвинутого какой-либо политической партией. Об этом сегодня, 16 октября, ИА REGNUM сообщили в Леноблизбиркоме.

В воскресенье, 15 октября, состоялись дополнительные выборы в совет депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Выборы проходили по Морозовскому пятимандатному избирательному округу №1 и Морозовскому пятимандатному избирательному округу №2.

Голосование за муниципальных депутатов не вызвало большого интереса у граждан: к избирательным урнам пришло всего 798 человек, что составляет 14,59% от числа зарегистрированных избирателей

В результате замещены пять депутатских мандатов.

По округу №1 депутатами избраны Татьяна Латкова (58,93% голосов) и Денис Лукконен (47,7%), выдвигавшиеся местной общественной организацией по содействию в развитии социальной и общественно-культурной жизни Всеволожского района Ленобласти «Наш поселок», а также самовыдвиженец Николай Лавров (50%).

По округу № 2 депутатами избраны Вячеслав Дубовцев (64,53%, выдвигался организацией «Наш поселок») и самовыдвиженец Дмитрий Мишихин (59,36%).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области 10 сентября на дополнительных выборах в Госдуму в Кингисеппском одномандатном избирательном округе №112 с результатом 61,58% голосов победил замглавы областного правительства по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк, выдвинутый партией «Единая Россия».

В тот же день на довыборах в Законодательное собрание Ленобласти также с большим отрывом победил единоросс Вадим Малык, гендиректор ООО «Усть-Лужская сетевая компания», набравший 73,43% голосов.

Явка на довыборах в Госдуму составила 24,62%. На довыборах в Заксобрание региона — 20,5%. Активность избирателей на муниципальных выборах в единый день голосования оказалась выше — 28,39% в среднем.

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