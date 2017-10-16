На Филиппинах ликвидирован один из главарей ИГИЛ*

Манила, , 09:05 — REGNUM

Главарь одного из филиалов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Юго-Восточной АзииИснилон Хапилон ликвидирован в ходе операции по освобождению захваченного боевиками филиппинского города Марави, сообщает Agence France-Press.

С таким заявлением 16 октября выступило министерство обороны островного государства.

«Наши военнослужащие смогли обнаружить ИснилонаХапилона и Омара Мауте. Они оба уничтожены», — заявил глава оборонного ведомства ДелфинЛорензана.

«Их тела были обнаружены нашими подразделениями», — добавил он.

Вскоре будут проведены ДНК-тесты, связанные с тем, что за информацию о Хапилоне назначено правительтвом США вознаграждение в размере $5 млн.

Напомним, Хапилон и Мауте возглавляли нападение местного отделения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на город Марави, расположенный на острове Минданао, в мае 2017 года. Хапилон был назначен эмиром «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Юго-Восточной Азии.