Визит Лукашенко в Брюссель может навредить Белоруссии

Минск, , 09:17 — REGNUM О том, какие цели преследовал Европейский союз, приглашая Александра Лукашенко на саммит «Восточного партнерства», который состоится 24 ноября в Брюсселе, и о возможных результатах участия белорусского президента в Брюссельском саммите в случае, если он решится отправиться на мероприятие, корреспонденту ИА REGNUM рассказал эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец.

Напомним, 9 сентября, со ссылкой на источник в Европейском союзе, мировые СМИ сообщили, что президент Белоруссии приглашен на саммит «Восточное партнерство», который состоится 24 ноября в Брюсселе. В работе предыдущих четырех саммитов, проходящих каждые два года, Александр Лукашенко свою страну не представлял из-за натянутых отношений с ЕС, где его нередко называют «последним диктатором Европы». Однако, как сообщает EU Observer, председатель Европейского совета Дональд Туск приглашение Белоруссии подтвердил и добавил, что решение о том, кто страну представит, останется за Минском.

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Разворот на самом деле случился уже несколько лет назад после украинского кризиса, даже несмотря на отсутствие в Белоруссии каких-либо существенных политических реформ, на которых настаивал Брюссель. Конечно, страны ЕС рассчитывают на этом саммите продемонстрировать какие-то успехи «Восточного партнерства», и их задача — более активно вовлечь Белоруссию в европейское сообщество.

При этом в их интересах попытаться оторвать Белоруссию от интеграционных процессов с Россией. Господина Лукашенко позвали в Брюссель, и думаю, что он поедет туда, при этом наверняка, как обычно, возьмет с собой сына Николая.

: Какими могут быть последствия в российско-белорусских отношениях в случае, если визит президента в Брюссель станет началом тесного сотрудничества Белоруссии и Европейского союза?

На мой взгляд, Белоруссия должна иметь нормальные хорошие отношения с Евросоюзом. Беда Александра Лукашенко в том, что он не имеет хороших отношений со странами Европейского союза. Это «достижение» — последствие его недальновидной внешнеэкономической политики. Белоруссия, находясь в центре Европы, должна иметь прекрасные отношения и с ЕС, и с РФ.

Было бы неплохо, чтобы такие отношения развивались, но они не должны идти в ущерб отношениям Белоруссии и России. Если Александр Лукашенко и его министр иностранных дел Владимир Макей планируют проводить политику, направленную на подрыв российско-белорусских отношений, то, конечно, это отразится на ситуации в экономике и политике в Белоруссии в целом. Потому что на сегодняшний день Россия обеспечивает этой стране и экономическую, и военную безопасность.

: Если Лукашенко поедет, то можно ли считать это знаком, посланным Москве, и что это будет значить в двусторонних отношениях с Россией?

Он всегда какие-то знаки посылает. Надо только уметь читать эти знаки. Его поездка, конечно, будет знаком. В Москве за этим будут внимательно наблюдать. Такие знаки он посылал уже неоднократно. Он рассчитывает не только получить какие-то преференции на Западе, он рассчитывает на то, что Запад его признает.

Если Запад клюнет и действительно с ним наладит серьезные отношения, то это будет фантастическая победа Лукашенко: он деньги берет на Востоке, а кланяется Западу. Это будет очень интересное развитие событий. То есть Запад, получается, сам себя накажет, потому что его всегда называли диктатором, а теперь неожиданно «диктатору» начинают пожимать руки. Это будет отчасти поражением всей западной дипломатии.

: Как на это реагировать Москве?

А Москве на это никак не надо реагировать. Это право Белоруссии — проводить свою внешнюю политику таким образом, каким считает нужным. Если белорусское руководство считает, что необходимо таким образом развивать отношения, то оно вправе это делать.

Москва здесь не может диктовать условия, и она не будет этого делать. Я думаю, она просто сделает определенные выводы. Москва не заинтересована в дестабилизации ситуации в Белоруссии, Россия заинтересована в нормальных отношениях с республикой и, конечно, она будет ее поддерживать. Какие тут могут быть выводы?

Белорусское руководство в очередной раз продемонстрирует свою недальновидность. Напомню, что когда в Минске в начале июля проходил саммит ОБСЕ, то четыре из шести членов белорусской депутатской делегации признали Россию «агрессором» в вопросе Крыма. Думаю, что в таких случаях, если бы белорусская сторона хотела бы показать свою нейтральность, она вообще должна была бы отказаться от голосования или каким-то образом промолчать. Но они демонстративно сделали жест в поддержку западной агрессии в отношении России.

Если руководство Белоруссии и дальше готово идти на ухудшение отношений с Москвой, то будут определенные последствия для уважения и восприятия белорусского руководителя в России в целом. Не только на политическом уровне, но и в обществе. Хотя репутация белорусского руководства давно уже дискредитирована, оно могло бы поддерживать ее на каком-то устойчивом уровне. Но еще раз подчеркну, что не вижу ничего плохого в том, что президент туда поедет. Главное, чтобы это не шло в противоречие с теми отношениями, которые сегодня есть между Минском и Москвой.

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