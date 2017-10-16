Глава миссии СНГ: Президентские выборы в Киргизии прошли на высоком уровне

Бишкек, , 09:06 — REGNUM Президентские выборы в Киргизии были проведены на высоком уровне и полностью соответствовали законодательству и международным нормам, заявил глава миссии наблюдателей СНГ Сергей Лебедев.

«Выборы проведены в соответствии с Конституцией и законами страны и отвечали общепризнанным международным нормам проведения демократических выборов», — сказал он.

Лебедев подчеркнул, что выборы президента Киргизии прошли на альтернативной основе, а также были открытыми, свободными, конкурентными и прозрачными.

«В ходе проведения выборов мы отметили некоторые отдельные нарушения, однако, по нашему мнению, они не оказали влияния на итоги», — добавил он.

Напомним, 15 октября в Киргизии прошли выборы президента. По предварительным данным, лидирует кандидат от правящей Социал-демократической партии страны Сооронбай Жээнбеков, за политика отдали голоса 52,8% избирателей.

Второе место занял оппозиционный кандидат от фракции «Республика-Ата-Журт» Омурбек Бабанов (36,24% голосов). Всего за пост главы государства боролись 11 кандидатов.

Отметим, что согласно действующему законодательству, действующий президент страны Алмазбек Атамбаев не мог баллотироваться еще на один срок.

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