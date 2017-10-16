Оппозиция Венесуэлы не признала результаты губернаторских выборов

Каракас, , 08:41 — REGNUM Оппозиционная коалиция Венесуэлы «Блок демократического единства» не признала итоги губернаторских выборов, прошедших 15 октября в стране. Об этом заявил глава предвыборной кампании оппозиции Херардо Блайд.

«Мы не признаём никакой результат, мы просим наших кандидатов, чтобы они запланировали действия на улицах в поддержку того, о чём мы сейчас объявляем», — сообщается в Twitter блока.

При этом Блайд выразил сомнения в избирательной системе страны. По его словам, Венесуэла с ее жителями, а также остальной мир, «не съедят эту историю, которой власти страны швырнули в них».

Напомним, накануне в Венесуэле прошли выборы губернаторов, по результатам которых в 17 регионах победили кандидаты Единой социалистической партии Венесуэлы. Оппозиционеры победили в пяти штатах.

По данным главы национального избирательного совета страны Тибисай Лусены, явка на выборах была неожиданно высокой и составила 61,14%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле несколько месяцев продолжаются беспорядки, вызванные политическим кризисом в стране. Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро находится в конфронтации с парламентом, при этом в стране проходят акции протеста, как против правительства, так и в его поддержку.

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