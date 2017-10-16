Пентагон призвал Ирак и Курдистан к снижению напряженности

Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Властям Ирака и членам курдских формирований следует избегать эскалации напряженности в провинции Киркук. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщила официальный представитель Пентагона Лора Сил.

«Мы (Пентагон) призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации напряженности, — говорит она. — Мы выступаем против насилия с любой стороны и призываем избегать дестабилизирующих действий, которые отвлекают от борьбы против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

По ее словам, власти США, которые поддерживают единый Ирак, рассматривают диалог, как наилучший способ урегулирования конфликта.

Напомним, приказ о вводе войск в северную провинцию Ирака отдал главнокомандующий вооруженными силами страны Хейдар аль-Абади. Он призвал принять все меры для сохранения территориальной целостности Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, провинция Киркук с 2014 г. контролируется курдскими военизированными формированиями «Пешмерга». В августе 2017 г. Совет провинции постановил включить ее жителей в голосование о независимости иракского Курдистана, состоявшееся 25 сентября.

Правительство Ирака объявило этот референдум нелегитимным.

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