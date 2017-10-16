В Австрии на парламентских выборах победили консерваторы

Вена, , 08:15 — REGNUM Победителями досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии стали консерваторы из Австрийской народной партии (АНП) во главе с 31-летним министром иностранных дел страны Себастьяном Курцем. По предварительным подсчетам, его партия набрала 31,6% голосов, сообщает 16 октября агентство Deutsche Well.

«Если ему удастся сформировать правящую коалицию, то он станет самым молодым лидером страны в ЕС», — сообщили в издании.

Второй результат с 26,9% голосов показала правящая вместе с консерваторами социал-демократическая партия Австрии (СДПА) во главе с канцлером Кристианом Керном. Замыкают тройку лидеров правые популисты из Австрийской партии свободы (АПС), набравшие 26% голосов.

Сообщается, что исход борьбы за второе место решится только после обработки всех бюллетеней, в том числе отправленных по почте, а колебания могут составить до двух процентных пунктов.

Кроме того, в парламент проходят также либералы (5,1%) и партия «Список Пильца» (4,3%). Явка на выборах составила почти 80%.

Таким образом, отметили в издании, выборы в нижнюю палату парламента показали «крен Австрии вправо». По итогам голосования будет сформировано новое правительство.

Напомним, накануне в Австрии прошли выборы в нижнюю палату парламента, которые инициировал министр иностранных дел и глава АНП Себастьян Курц в мае 2017 года. Всего в выборах участвовали 16 партий и политических движений.

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