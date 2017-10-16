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Киев обрадовался победе главы МИД Австрии на парламентских выборах

Политика

Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцом победила, набрав 31,5% голосов

Киев, 16 октября 2017, 07:52 — REGNUM  С победой министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца на досрочных парламентских выборах поздравил 15 октября президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Порошенко, победивший на выборах Курц «хорошо знает украинскую тему», в связи с чем Киев возлагает на нового австрийского лидера большие надежды. Президент Украины считает, что глава Австрийской народной партии Себастьян Курц является «убежденным европейцем», который будет способствовать становлению «консолидированного Евросоюза».

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«Хорошей новостью» победу Курца назвал также посол Украины в Австрии Александр Щерба.

«Приход Курца на пост канцлера — это хорошая новость для Украины. Он знает нашу проблематику, неоднократно посещал Украину, в том числе линию разграничения», — сказал посол.

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Напомним, Австрийская народная партия во главе с министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом одержала 15 октября победу на досрочных выборах в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии, набрав 31,5% голосов. Окончательные результаты выборов будут объявлены 16 октября.

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