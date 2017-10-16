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Как Украина исходит в злобе и почему регионы боятся Путина: Радио REGNUM

Политика

Всем украинским банкам запретили совершать операции с российскими банкнотами и монетами с изображением Крыма, а жители российских регионов просят Путина «приезжать почаще», чтобы местные власти хотя бы к его приезду наводили порядок

Как Украина исходит в злобе и почему регионы боятся Путина: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 16 октября 2017, 08:00 — REGNUM  

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