Лакомый кусочек: Тарасенко встретил сопротивление, отменяя продажу Hyatt

Владивосток, , 04:50 — REGNUM Власти Приморского края столкнулись с нежеланием Российского аукционного дома снимать с продажи гостиничный комплекс Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке. Такое заявление сделал врио губернатора Андрей Тарасенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы дали команду отменить аукцион, но встретили сопротивление от самих аукционистов, они не хотели его отменять. Только сейчас добился, что отменяют, — отметил Тарасенко. — Настолько был лакомый кусочек, что отойти от него не могли».

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в преддверии саммита АТЭС 2012 года началось строительство двух пятизвёздочных отелей Hyatt, однако ни один из объектов не был сдан при бывших руководителях региона — Сергее Дарькине и Владимире Миклушевском. Достраивать гостиничные комплексы новому главе Приморья Андрею Тарасенко поручил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, подаривший ему при вступлении на должность мастерок.