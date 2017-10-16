Саакашвили: Киев попробует меня убить, но это не проблема

Харьков, Украина, , 03:43 — REGNUM Власти Украины предпримут попытку физического устранения бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом политик сообщил на митинге в Харькове, видеозапись своего выступления Саакашвили опубликовал на странице в Facebook.

«Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать. Даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь», — заявил он.

Бывший грузинский лидер призвал своих сторонников прийти 17 октября к зданию Верховной рады, чтобы выступить в поддержку антикоррупционных реформ. Речь идет о требованиях к Киеву создать антикоррупционный суд, принять новый закон о выборах и отменить депутатскую неприкосновенность.

Саакашвили также обвинил Петра Порошенко в клептократии. Он заявил, что бизнес мешает президенту руководить страной.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили гражданства под предлогом того, что тот не сообщил об уголовном преследовании на родине, в Грузии. Саакашвили покинул Украину, однако 10 сентября в сопровождении сторонников прорвался через границу и заявил о том, что займется политической борьбой.

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