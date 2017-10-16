Партия Меркель уступила социал-демократам в Нижней Саксонии

Ганновер, Германия, , 02:43 — REGNUM Победителем на выборах в земельный парламент федеральной земли Нижняя Саксония стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на данные экзитпола.

Выборы в ландтаг Нижней Саксонии состоялись 15 октября. Социал-демократы заручились поддержкой примерно 37,5% избирателей, тогда как Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель набрал около 35% голосов.

В земельном парламенте также будут представлены «Альтернатива для Германии» (около 5,5%), «зеленые» (около 8,5%) и свободные демократы (около 7%). Не исключено прохождение в ландтаг и Левой партии, результат которой — около 4,5% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Германии состоялись выборы в бундестаг. Победителем вышел союз ХДС/ХСС, набравший 32,9% голосов. На счету СДПГ — 20,8%, «Альтернативы для Германии» — 13%, Свободной партии Германии — 10,4% голосов, а Левая партия и партия Зеленых набрали по 9% голосов.

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