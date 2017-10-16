Юг Израиля обстрелян ракетами с территории Египта

Тель-Авив, , 02:02 — REGNUM По южным районам Израиля с территории Египта были выпущены две ракеты. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой израильской армии.

«Некоторое время назад две ракеты были запущены из района Синайского полуострова по региональному округу Эшколь», — говорится в документе.

Данные о пострадавших или нанесенном обстрелом ущербе не приведены. Военные также сообщили, что 15 октября на территории прилегающего к сектору Газа округа Эшколь звучала сирена воздушной тревоги.

Напомним, в египетской провинции Северный Синай не прекращается противостояние правительственных сил и радикальных группировок, присягнувших на верность террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в 30 км от города Эль-Ариш в провинции Северный Синай боевики осуществили атаку на полицейских. Они подожгли бронированные автомобили и обстреляли их из пулемета. Погибли 18 стражей порядка.

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