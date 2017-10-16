Роман Газенко, Олег Калинин, , 01:51 — REGNUM

Франьо Хабулин — бывший руководитель антитеррористического подразделения хорватской армии. Родом из партизанской семьи хорватских партизан — антифашистов Второй Мировой войны. Его тетя, Мария Хабулин — известная югославская антифашистка, соратница Иосипа Броз Тито, геройски погибшая в 1941-м году. В честь нее названа улица в столице Хорватии городе Загребе, которую сейчас переименовывают, как многие другие улицы с именами народных героев Югославии. Партизанами были его отец и дед. В 2013 году избран председателем Союза антифашистов ветеранов и антифашистов Республики Хорватии. В интервью корреспондентам ИА REGNUM Олегу Калинину и Роману Газенко он излагает свой взгляд на вопросы европейской безопасности.

: Хорватия вступила в ЕС в 2014 году и в НАТО в 2009 году. Приносит ли хорватское членство в НАТО дополнительную безопасность для страны?

Я не вижу непосредственной опасности вооруженного конфликта в Юго-Восточной Европе. Но в долгосрочной перспективе членство в НАТО служит укреплению безопасности хорватского государства. Потому что этот военно-политический блок рассматривает любое нападение на любого члена, как нападение на весь альянс. В этом смысле безопасность Хорватии выше, чем это было, когда она должна была доверять только своим вооруженным силам.

: В этом году Черногория была принята в НАТО, Словения является членом блока с 90-х годов, а Сербия только в этом году более чем 300 раз принимала участие в различных мероприятиях Североатлантического блока. Как сочетается логика этого процесса продвижения НАТО на Балканах с той ролью, которую этот военный блок играл в югославском конфликте, а также применял методы, где убивали мирное население и разрушали гражданскую инфраструктуру?

В то время, когда НАТО осуществила вмешательство в Сербию, единая Югославия в течение нескольких лет уже не существовала. Поэтому неверно говорить о какой-либо роли Североатлантического договора в разрушении единой Югославии. Интервенция НАТО в Сербии, безусловно, достойна осуждения. Но позвольте мне напомнить, что к этому моменту бывшие югославские республики: Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина получили международное признание и стали членами ООН. Каждая из этих стран должна сама определять, стоит ли стремиться к членству в НАТО и какой смысл в этом членстве видеть. Моё личное мнение: Хорватия недостаточно использовала возможность и право излагать свои мнения и оценки, которые не обязательно совпадают с интересами ведущих сил НАТО.

: Насколько чревата рецидивом вооружённого конфликта политическая ситуация в соседних Сербии, Черногории и Боснии?

Несмотря на то, что среди всех стран, возникших на территории бывшей югославской федерации, существуют нерешенные вопросы и спорные ситуации, угрозы возобновления вооруженного конфликта, таких, как из 90-х годов прошлого века, не просматриваются. Конечно, предстоит много работы, чтобы избавиться от травмы войн, которые развалили Югославию, и установить среди новых государств взаимопонимание, сотрудничество и взаимное доверие. Это послужит интересам не только этих стран, но и всего международного сообщества.

: Как влияют российская антитеррористическая военная операция в Сирии на отношения России и Хорватии?

Я думаю, что участие России в боевых действиях в Сирии никоим образом не должно сказываться на отношениях между нашими народами. Борьба с международным терроризмом является одной из заявленных целей хорватской внешней политики. Я хотел бы напомнить, что около десяти лет назад, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций под председательством тогдашнего хорватского президента Степана Месича и по инициативе Хорватии провел специальное заседание, посвященное борьбе с глобальным терроризмом.

: Cегодня нельзя игнорировать деятельность в Сербии идейных наследников фашистских коллаборационистов времён Второй Мировой войны — сербских четников и других националистических организаций. Сохраняет ли это потенциал для дестабилизации?

Это правда, что националистические и даже шовинистические организации укрепляются в Сербии, а также в Хорватии, в Боснии и Герцеговине. Это, по моему глубокому убеждению, нужно рассматривать в контексте общего усиления национализма в большей части Европы. И чем больше и более открыто мы будем говорить о них, чем громче станем предупреждать об опасности радикализма, в том числе неофашистского национализма, тем лучше. Организация, которую я возглавляю, проводит системную работу в этом направлении. Эта опасность действительно существует и проявляется в первую очередь за счет распространения исторического ревизионизма и совершенно необоснованного приравнивания антифашизма к фашизму. Европейский союз слишком долго закрывал глаза на эти факты и сам порождал стимулы для таких чрезвычайно опасных тенденций. По моему мнению они проявляются в том, что последователи нацизма — это не только немногочисленные фанатики, но и внушительно большее число неосведомленных молодых людей. Они впитывают некритичное отношение к сути нацизма через средства массовой информации, в особенности — через социальные сети.

: Какова роль антифашистской организации в разрешении глобальных военных проблем? Многие ли в Хорватии разделяют антифашистские взгляды?

Я уверен, что большинство граждан Хорватии стоит на антифашистских позициях, несмотря на постоянное давление исторических ревизионистов, иногда — к сожалению, — даже из рядов правительства. Роль антифашистской организации не только в том, чтобы сохранить живую память о героической борьбе антифашистов во Второй Мировой войне, но и передать молодому поколению те идеалы, за которые они боролись. Иными словами, наша задача — утвердить антифашизм как общегуманитарную цивилизационную обязанность.

: Что необходимо для мирного развития и сотрудничества государств, созданных на территории бывшей Югославии, и какой Вы видите роль России в этом процессе?

Прежде всего, всем сторонам требуется проявить политическую волю к развитию отношений между новыми государствами. Необходимо выстраивать политику единения на общих интересах, а не повышать напряженность, используя предрассудки и недоверие. Россия имеет такую возможность, и если она будет в этом содействовать, такое сотрудничество будет важным фактором мира и стабильности не только Юго-Восточной Европы, но и всего Европейского Континента.