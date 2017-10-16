Сирийская оппозиция: В Ракке остаются не более 300 боевиков ИГ*

Ракка, Сирия, , 01:41 — REGNUM Сирийский город Ракку до сих пор не покинули около 300 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Об этом сообщает издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на «Силы демократической Сирии» (СДС).

Как отметил представитель отрядов вооруженной оппозиции, большинство из максимум 300 боевиков террористической группировки, остающихся в Ракке, являются иностранцами. При этом 275 боевиков группировки покинули город в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.

Собеседник издания добавил, что в городе практически не осталось мирного населения, оно было выведено из Ракки. Отряды СДС в настоящее время блокируют город при поддержке международной коалиции, возглавляемой США.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября отряды поддерживаемых США СДС приступили к завершающему этапу освобождения Ракки от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Оперативное командование вооруженной оппозиции намерено полностью зачистить город от боевиков, не пожелавших сдаться.

Ранее стало известно, что вожди местных племен обратились к СДС и коалиции с просьбой позволить боевикам, имеющим местное происхождение, уйти из города с мирными жителями. Авторы обращения отмечали, что такой шаг позволит избежать большого числа жертв среди мирного населения, так как террористы используют людей как живой щит.

Просьба представителей племен была удовлетворена. Договоренность не распространяется на боевиков группировки, прибывших в Сирию из других стран, в том числе России, Франции, Азербайджана, Индонезии и Турции.

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