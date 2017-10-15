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МИД РФ не исключил принятия отдельного закона в ответ на санкции США

Политика

Первичные ограничительные меры США и ЕС против РФ были введены в 2014 г

МИД РФ не исключил принятия отдельного закона в ответ на санкции США
Санкции России

Москва, 15 октября 2017, 22:31 — REGNUM  Власти Российской Федерации могут принять отдельный закон в качестве ответа на санкции США. Об этом, как передает «Говорит Москва», заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я не исключаю ничего, — сказал дипломат. — Может быть, отдельный законодательный акт, может быть, внесение изменений в действующие законодательные акты путём их усовершенствования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первичные ограничительные меры США и ЕС против РФ были введены в 2014 г. на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Сначала под санкции попали отдельные физические лица и компании, в дальнейшем ограничения расширились на целые секторы экономики РФ.

2 августа 2017 г. глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против РФ.

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МИД России