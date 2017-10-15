Тиллерсон: США не хотят воевать с КНДР

Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Власти США не стремятся развязать войну против Северной Кореи, а хотят урегулировать кризис дипломатическим путем. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала CNN.

По его словам, дипломатические усилия официального Вашингтона будут продолжаться до тех пор, «пока не упадут первые бомбы».

15 октября зампред парламента КНДР Ан Дон Чхун на ассамблее Межпарламентского союза заявил, что властям США нужно отказаться от враждебной политики в отношении Северной Кореи.

По его словам, Пхеньян развивает «ядерные программы» для защиты своей независимости.

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