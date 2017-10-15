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Тиллерсон: США не хотят воевать с КНДР

Политика

Дипломатические усилия официального Вашингтона будут продолжаться до тех пор, «пока не упадут первые бомбы»

Тиллерсон: США не хотят воевать с КНДР
Иллюстрация: Office of the President-elect
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Вашингтон, 15 октября 2017, 21:59 — REGNUM  Власти США не стремятся развязать войну против Северной Кореи, а хотят урегулировать кризис дипломатическим путем. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала CNN.

По его словам, дипломатические усилия официального Вашингтона будут продолжаться до тех пор, «пока не упадут первые бомбы».

15 октября зампред парламента КНДР Ан Дон Чхун на ассамблее Межпарламентского союза заявил, что властям США нужно отказаться от враждебной политики в отношении Северной Кореи.

По его словам, Пхеньян развивает «ядерные программы» для защиты своей независимости.

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Ядерная программа Северной Кореи