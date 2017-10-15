Партия главы МИД Австрии лидирует на парламентских выборах

Вена, , 21:17 — REGNUM Консервативная Австрийская народная партия (АНП), которую возглавляет министр иностранных дел страны Себастьян Курц, лидирует на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента). Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на неофициальные предварительные результаты выборов.

«На выборах в парламент Австрии, прошедших в воскресенье, 15 октября, лидирует консервативная АНП (…), — передает вещатель. — Консерваторы набирают 31,5% голосов».

Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), набравшая 27,1% голосов, пока идет на втором месте. Евроскептики из правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС), набравшие 25,9% голосов, замыкают тройку лидеров.

Отметим, что окончательные итоги голосования в Австрии будут представлены в понедельник, 16 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента). Их инициировал в мае 2017 г. министр иностранных дел и председатель АНП Себастьян Курц.

На нынешних выборах за места в нижней палате парламента боролись 16 партий и политических движений.

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