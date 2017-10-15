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КНДР: США должны отказаться от враждебной политики

Политика

С 2006 года Северная Корея находится под санкциями ООН

КНДР: США должны отказаться от враждебной политики
Иллюстрация: Rusjev.net
Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Санкт-Петербург, 15 октября 2017, 20:30 — REGNUM  Властям США нужно отказаться от враждебной политики в отношении Северной Кореи. Об этом, как передает RT, заявил глава северокорейской делегации, зампред парламента КНДР Ан Дон Чхун на ассамблее Межпарламентского союза.

«Мы (власти КНДР) хотим, чтобы США прекратили враждебную политику», — сказал он.

При этом политик добавил, что Северная Корея развивает «ядерные программы» для защиты своей независимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2006 года Северная Корея находится под санкциями ООН, которые по инициативе США и их союзников регулярно продляют и ужесточают в связи с ядерными испытаниями, проводящимися в КНДР.

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Ядерная программа Северной Кореи