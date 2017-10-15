КНДР: США должны отказаться от враждебной политики

Санкт-Петербург, , 20:30 — REGNUM Властям США нужно отказаться от враждебной политики в отношении Северной Кореи. Об этом, как передает RT, заявил глава северокорейской делегации, зампред парламента КНДР Ан Дон Чхун на ассамблее Межпарламентского союза.

«Мы (власти КНДР) хотим, чтобы США прекратили враждебную политику», — сказал он.

При этом политик добавил, что Северная Корея развивает «ядерные программы» для защиты своей независимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2006 года Северная Корея находится под санкциями ООН, которые по инициативе США и их союзников регулярно продляют и ужесточают в связи с ядерными испытаниями, проводящимися в КНДР.

Читайте также: КНДР готова уничтожить любое препятствие на пути к миру

Читайте также: СМИ заподозрили КНДР в подготовке очередных ядерных испытаний