Клинцевич: Власти Польши спекулируют на гибели Качиньского

Москва, , 20:05 — REGNUM Власти Польши в угоду своим интересам спекулируют на гибели бывшего президента страны Леха Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью РИА «Новости».

"Это заявление министра обороны Польши следует рассматривать как своего рода довесок к недавнему прибытию в страну бронетанковой бригады США, — сказал сенатор. — Судя по всему, Антони Мачеревич полагает, что российско-польские отношения испорчены еще недостаточно».

Клинцевич назвал подобную политику властей Польши «дурно пахнущей», не имеющей никакого отношения к «смоленской трагедии».

Напомним, ранее министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что польская комиссия якобы обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце Ту-154, который потерпел крушение в России в 2010 году.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154, на борту которого находился глава Польши Лех Качиньский и государственные деятели страны, разбился при заходе на посадку под Смоленском 10 апреля 2010 года. В результате ЧП погибли 96 человек.

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