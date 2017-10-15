Ариф Асалыоглу, , 19:34 — REGNUM

США приостановили выдачу виз для турецких граждан

Как сообщает CNN Turk, посольство США заявило, что «подача заявлений на визы в США из Турции были приостановлены на неопределенный срок. Недавние события заставили правительство пересмотреть вопросы безопасности своих объектов и сотрудников миссии США». Соединенные Штаты отреагировали на арест американских граждан в Турции с использованием ложных обвинений, а также на аресты персонала американских миссий под предлогом их причастности к терроризму. Не так давно в заявлении посольства эти самопроизвольные аресты были отмечены как «события, которые подрывают отношения двух стран».

Первый комментарий Эрдогана по поводу визового кризиса с США

Президент Турии Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции после встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что решение США по поводу виз «вызывает сожаление… Какой бы ни был текст заявлений, озвучиваемых американской стороной, они получат зеркальный ответ от нашего посла. Процедура такова.

Является ли Эмине Эрдоган основной причиной визового кризиса?

Как сообщил заместитель председателя Республиканкой народной партии Эрдал Аксюнгер во время пресс-конференции для журналистов, семья Эрдогана может стоять за дипломатическим кризисом, который привел к взаимному запрету на выдачу виз между Турцией и США. Тот факт, что дело бизнесмена иранского происхождения Рызы Зарраба продолжает расширяться, а жена президента Эрдогана Эмине Эрдоган также была задействована в нем объясняет беспокойство семьи Эрдоган. Аксунгер, говоря о скрытом значении слов Эрдогана по поводу того, что его «семью вмешивают в эту историю», отметил, что фотографии Эмине Эрдоган были приложены к делу не прокурорами, а адвокатами Зарраба.

Резкие слова Эрдогана в адрес США

В четверг президент Эрдоган заявил следующее: «Для США неприемлемо назначать в стратегически важную для нее страну такого посла, который не может отвечать за себя (посол Басс)». Выступая перед губернаторами 81 провинци в Президентском дворце, Эрдоган отметил: «Я буду говорить совершенно четко и открыто, причиной всем этим событиям является посол. Недопустимо, чтобы Америка посылала в страну, которая является столь важным стратегическим партнером, человека, который не может за себя отвечать. Мы не можем это принять. Все принятые ими решения вернутся к ним слово в слово. Им должно быть стыдно, что громадными Соединенными Штатами Америки управляет один посол в Анкаре. На самом деле, это выглядит именно так. Они должны были сказать: «Ты не можешь так поступать с моим стратегическим союзником, ты не можешь так себя вести». Но они этого не сказали. Мы не племенное государство. Мы — Республика Турция, и вы должны это уяснить. Если вы не согласны, уж извините, мы в вас не нуждаемся. Когда мы хотим купить у вас оружие, вы говорите «Конгресс», но террористической организации вы выдаете оружие бесплатно, не взяв за него ни копейки. Почему? Чтобы прижать Турцию с юга. Я не говорю об обратной стороне, здесь есть и обратная сторона, но это отдельная тема. Почти 3500 фур уже находятся в северной Сирии, и эти фуры были доставлены именно ими. Я спросил уважаемого президента (Дональда Трампа), слышал ли он об этом? Он ответил, что это невозможно».

«Таких кризисов с США было очень мало»

Тунджай Озильхан, президент Высокого консультативного совета TÜSİAD, который является ассоциацией владельцев крупнейших фирм Турции, заявил, что кризис по вопросам виз с США вызывает серьезное беспокойство. Проблемы, которые копились в течение долгого времени, обернулись теперь таким «клубком проблем». Могу сказать как человек, который в течение 50 лет наблюдает за отношениями Турции и США, сказал Озильхан, что таких кризисов было очень мало. В последнее время на фоне отношений между Турцией и Россией, Ираном и Венесуэлой, у Запада возникает вопрос, не меняет ли Турция свою ось. США и Западу нужно сделать все, от них зависящее, чтобы нормализовать отношения с Турцией. Сражаясь с несколькими террористическими организациями, Турция хочет видеть рядом с собой своих союзников.

TÜSİAD выступил с заявлением по поводу решения Соединенных Штатов о прекращении выдачи туристических виз для граждан Турецкой Республики. «Решение Соединенных Штатов прекратить выдачу виз для граждан Турецкой Республики — очень неудачный шаг», — говорится в заявлении. Турция и Соединенные Штаты имеют сильные и давние политические, экономические и исторические связи. В рамках альянса НАТО две страны определяют свои отношения с точки зрения региональной и глобальной стабильности. Нужно как можно скорее начать дипломатические процессы для разрешения кризиса. Для международных отношений двух союзников естественно иметь разные взгляды и приоритеты по определенным вопросам. Однако эти разногласия и различия должны быть преодолены с помощью здравой дипломатии. В результате решения, принятого посольством США, пострадают экономические, социальные, культурные и академические отношения между странами и гражданами, которые не являются главной причиной конфликта. Этот кризис должен быть решен в самые короткие сроки в рамках взаимного доверия и конструктивного диалога, не подрывая основы двусторонних отношений.

Предупреждение для глобальных инвесторов в Турцию

Макро-стратег Марк Кудмор, оценивая падение турецкой лиры для Bloomberg, заявил следующее: «Потерь будет достаточно для скачка на рынках. Инвесторы по всему миру должны быть готовы». После визового кризиса между США и Турцией турецкая лира значительно обесценилась по отношению к доллару и евро. Убытки будут настолько велики, что можно ожидать скачка на рынке, который окажет давление на валютные обязательства Турции. По данным Macquarie, опубликованным на CNBC, за последние три месяца бюджетный дефицит Турции достиг самого высокого уровня с 2013 года и составил 4,75 млрд. долларов в месяц. На падение лиры, помимо кризиса с США, повлияла также инфляция. Как отмечает Macquarie, Центробанк для контроля уровня инфляции может повысить процентные ставки и удержать курс в равновесии, но скорость роста не сможет быть возвращена на уровень до переворота.

Турецкие военные вошли в Идлиб

Было объявлено, что турецкие войска и бронетранспортеры пересекли границу и вошли в Идлиб. Сирийские источники также заявили, что турецкие военные машины пересекли сирийскую границу. Согласно информации Рейтер, полученной из двух источников, турецкие Вооруженные силы вошли на территорию Хейет Тахрир Шама, контролируемого Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После интенсивных переговоров между гарантом оппозиции Турцией и гарантом режима Россией, стороны вышли на этап реализации. Идлиб сейчас находится под контролем антиправительственных военных групп и некоторых оппозиционных групп.

Что будут делать турецкие военные в Идлибе?

В письменном заявлении, опубликованном на сайте Вооруженных сил Турции говорится следующее: «30 декабря 2016 года Турцией, Российской Федерацией и Ираном были начаты мирные переговоры в Астане с целью продолжения объявленного в Сирии режима прекращения огня. Целью процесса являлось повышение эффективности режима прекращения огня, прекращение конфликта, доставка гуманитарной помощи нуждающимся, обеспечение надлежащих условий для возвращения домой беженцам и оказание поддержки в создании благоприятных условий для урегулирования конфликта мирным путем в «Зонах меньшей напряженности и зонах, свободных от конфликта». На данном этапе, для контроля режима прекращения огня представители турецких Вооруженных сил, входящих в состав «Сил по контролю за снижением напряженности» стран-гарантов, 8 октября 2017 года начали разведывательную деятельность с целью установки наблюдательных точек в месте проведения операций в регионе Идлиб. Турецкие вооруженные силы действуют в соответствии с согласованными правилами, установленными странами-гарантами процесса в Астане.

Эрдоган отправился в Украину

Президент Турции посетил в Украину с официальным визитом. Внимание привлек тот факт, что пресс-конференция в аэропорту, о которой говорилось ранее, не состоялась. В первую очередь ожидалось, что Эрдоган сделает заявление по поводу визового кризиса с США. Представители СМИ также долго ожидали начала пресс-конференции Эрдогана в аэропорту. Кортеж президента опоздал на церемония в президентском дворце Украины на полтора часа. Ранее было заявлено, что церемония приветствия в дворце состоится в 13.00. Однако кортеж Эрдогана прибыл на место около 14:30.

Заявления Эрдогана по поводу Крыма

Эрдоган, выступая на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Порошенко, заявил, что он поддерживает территориальную целостность Украины и выступает против аннексии России Крыма. Иностранный журналист в ответ на эти слова спросил: «Вы говорите, что поддерживаете Украину в Крыму. Поддерживаете ли вы в этом случае санкции против России?» Эрдоган обошел этот вопрос стороной и сделал заявление, не упоминая в нем Россию: «Мы рассматриваем все международные и региональные вопросы, касающиеся нашей страны, в том числе и безопасность бассейна Черного моря. В этом отношении мы с моим дорогим другом договорились действовать скоординировано. Я еще раз сказал господину Порошенко, что мы будем продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее целостность, в том числе и Крыма, и политическое единство. Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы рады поддержать крымских татар, чья преданность стране была восполнена в полной мере. Мы будем продолжать внимательно следить за положением наших сородичей и поднимать этот вопрос на повестке дня у международной общественности. Мы также будем работать в координации с Украиной по этому вопросу».

1 год и 9 месяцев тюремного заключения 13-летнему ребенку за оскорбление Эрдогана!

13-летний А.Ш., которому было предъявлено обвинение в «оскорблении президента», был приговорен к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения, несмотря на отзыв жалобы заявителя президента Тайипа Эрдогана. Согласно сообщению газеты Evrensel, по итогу дела 13-летнего А. Ш, заведенного год назад за «оскорбление президента» на странице Facebook, было вынесено решение. Суд вынес решение в отношении А.Ш., назначив ему три года тюремного заключения за «оскорбление президента». По причине"гласности» приговор был увеличен до 3 лет и 6 месяцев. Позже суд уменьшил срок наказания на половину — до 1 года и 9 месяцев, принимая во внимание тот факт, что подсудимому еще не исполнилось 15 лет.

Турция отправила залог по С-400 и сторговалась с США по поводу «Патриотов»

Несмотря на внесенный Анкарой залог по С-400 выяснилось, что турецкая сторона сделала предложение по Patriot за три недели до этого. Заместитель председателя РНП Озтюрк Йылмаз сделал заявление по этому поводу для газеты Hürriyet: «Как мы видим, в рамках борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США не намерены отказываться от бизнес-коалиции PYD / YPG, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Но мы также заметили, что они пытаются найти способ справиться с чувствительностью Турции. Мы попытались понять, действительно ли администрация США не признает последствия референдума в Иракском Курдистане. В каком-то смысле мы понимаем, что они сосредоточятся на расширении диалога между Багдадом и Эрбилем. Американские официальные лица выразили недовольство покупкой турецкой стороной С-400. Мы спросили, предложили ли США системы ПВО и отвергла ли их Турция, после чего продолжила сотрудничать с Россией? Они ответили, что продажа Patriot ведется с 2009 года, а Турция вынесла это на повестку дня только 2−3 недели назад. Турция заявляет, что она оплатила России залог за С-400, но не так давно она проявляла инициативу по покупке ракет Patriot… В Когрессе считают, что это не пройдет».

Германия жжет мосты с Турцией

Согласно сообщению на сайте журнала Der Spiegel, Германия и некоторые страны в ЕС во время саммита ЕС, который состоится 19 октября, попросят Комиссию подготовить официальный отчет о том, соответствует ли Турция критериям членства. Сообщается, что данные Spiegel были подтверждены дипломатами из ЕС. В новости было отмечено, что доклад будет скорее отрицательным, тем самым давление на Турцию по поводу прекращения переговоров о членстве в ЕС будет усилено. Страна-кандидат в ЕС нуждается в одобрении 28 стран для завершения переговоров о членстве. Spiegel также отмечает, что Комиссия выражает свои сомнения по этому поводу. Согласно информации с сайта, Комиссия планирует поделиться докладом о проделанной работе с общественностью в первой половине следующего года и объяснить, как можно сократить помощь Турции до вступления. Финансовая помощь, оказанная до вступление в членство, была сокращена. В период с 2014 по 2020 год ЕС обещал заплатить Турции 4 миллиарда 500 миллионов евро. Но до сих пор эта сумма составили лишь 250 миллионов евро.

Богатые покидают Турцию

Согласно отчету, опубликованному от имени World Rich and Migration Trends, в 2016 году 82 тысячи человек с активами более 1 миллиона долларов переехали в другую страну. Турция занимает первое место с 500-процентным увеличением потерь миллионеров. 82 тысячи человек из «Клуба миллионеров», чьи активы составляют более 1 миллиона долларов и называется высокими доходами, в 2016 году уехали жить в другие страны. Утверждается, что на принятие решения повлияли политические и экономические условия. 6 тысяч миллионеров эмигрировали из Турции заграницу. Турция заняла первое место с 500-процентным увеличением количества потерь миллионеров. Самым популярным местом для богатых является Австралия. В этом году эту страну выбрало 11 тысяч человек с высоким доходом, что составило рост на 38% по сравнению с прошлым годом. США заняли 2-е место, разместив 10 тысяч приезжих с высоким доходом.

Решение об аресте 826 граждан Турции и Катара в Ливии!

Ливийское министерство юстиции приняло решение арестовать и вывезти 826 человек, включая граждан Турции и Катара. Согласно информации El Arabiya, Ливийское министерство юстиции распорядилось арестовать 826 человек, которые являются гражданами Турции и Катара, якобы поддерживающими ИГИЛ. Ливийские СМИ сообщают, что Ливия уже долгое время совершает набеги на ячейки ИГИЛ, а затем пойманных в результате расследования лиц передает прокуратуре Мисурата, арестовывает и выдает запрет на въезд в страну.

Председателя Федерации женских ассоциаций Турции не пустили в Великое Национальное Собрание Турции.

Председатель Федерации женских ассоциаций Турции Джанан Гюллю не была допущена в Великое Национальное собрание Турции, куда она направилась для встречи по поводу наделения муфтиев полномочиями регистрации брака. В качестве причины был назван тот факт, что 27 июля она приняла участие в пресс-конференции для прессы о «задержанных на Буюкаде», организованном депутатами РНП Вели Агбаба и Шенал Сарыхан. Говоря об этом, Гюллю заявила: «Илкнур Устюн, которая была взята под стражу на Буюкаде, является моим другом, с которой мы боремся за права женщин в течение многих лет. Депутаты РНП Агбаба и Сарыхан пригласили и нас на встречу. Мы просто слушали заявления для прессы. Я и еще два-три человека, мы направились в парламент для групповой встречи с депутатами правительства и оппозиции, мы хотели выразить свое мнение по поводу наделения муфтиев полномочиями по регистрации брака, рассказать о своем опыте, поделиться мыслями. Но у дверей парламента после того, как я отдала свой паспорт, они подождали немного, а потом сказали, что не могут принять меня. Почему, потому что в июле я принимала участие в пресс-конференции? В уставе говорится о том, что если граждане участвуют в пресс-конференции, потом против них будет начато расследование? Если это так, то это катастрофа. Но если нет, а они это делают, то это просто кошмар».

Коротко, но важно

Турецкая национальная сборная по футболу на чемпионате Европы по футболу среди инвалидов-ампутантов EAFF в финале столкнулась лицом к лицу со сборной Англии и стала чемпионом, обыграв Англию со счетом 2: 1. Национальная сборная по футболу среди ампутантов выбралась в финал, победив сборную Польши со счетом 2:0.

Стоимость иностранных валют, таких, как доллар и евро в Турции достигла 165 миллиардов долларов в конце прошлого месяца, побив все рекорды. Центральный банк Турецкой Республики располагает около 110 миллиардов долларов наличными. По мнению экспертов, это накопление депозитов в иностранной валюте отражает недоверие к турецкой лире (TL) граждан страны.

Лондонский журнал Economist в последнем номере на этой неделе опубликовал статью о визовом кризисе между Турцией и Соединенными Штатами. Согласно журналу, отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне за последние 40 лет.

Журналист Невзат Чичек, выступая в программе CNN Turk по поводу кризиса между Анкарой и Вашингтоном заявил, что 283 человека, близкие к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, могут быть лишены возможности въезда в Соединенные Штаты.