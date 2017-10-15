Жээнбеков лидирует на выборах президента Киргизии

Бишкек, , 18:24 — REGNUM На президентских выборах в Киргизии лидирует кандидат от правящей Социал-демократической партии страны Сооронбай Жээнбеков. Об этом, как передает Sputnik, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Киргизии.

Согласно предварительным результатам, за политика отдали голоса 52,77% избирателей. Cведения, поступающие с автоматизированных считывающих устройств на сервер ЦИК, непрерывно обновляются.

На втором месте пока находится оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов (35,62%), третье место за Адаханом Мадумаровым (6,54%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Киргизии прошли выборы президента республики. По данным ЦИК республики, явка превысила 40%. За пост главы государства вели борьбу 11 кандидатов.

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