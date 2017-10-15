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Тиллерсон: США намерены работать с партнерами по иранскому вопросу

Политика

«Мы (власти США) будем работать с партнерами»

Тиллерсон: США намерены работать с партнерами по иранскому вопросу
Иллюстрация: Office of the President-elect
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Вашингтон, 15 октября 2017, 17:53 — REGNUM  Власти США намерены продолжать взаимодействие с партнерами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телекомпании CNN.

«Мы (власти США) будем работать с партнерами», — сказал он.

При этом Тиллерсон добавил, что официальный Вашингтон заинтересован в проведении инспекций на ядерных объектах Ирана.

Напомним, 15 октября министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в эфире иранского государственного телеканала заявил, что Исламская Республика Иран может выйти из ядерной сделки, если против Тегерана снова введут санкции.

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Ядерная программа Ирана